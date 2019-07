Im japanischen Oberhaus werden an diesem Sonntag die Hälfte der insgesamt 245 Sitze in der Parlamentskammer neu besetzt. Bei der Wahl zeichnet sich wie erwartet ein Sieg der Regierungskoalition von Ministerpräsident Shinzo Abe ab.

Abes Liberaldemokratische Partei LDP und ihr kleinerer Koalitionspartner Komeito könnten mit mehr als der Hälfte der zur Wahl stehenden Sitze in der zweiten Kammer des Parlaments rechnen, berichteten japanische Medien auf Basis von Wählerbefragungen nach Schließung der Wahllokale.

Der seit 2012 amtierende Abe strebt mit Unterstützung seiner Koalition und kleinerer Oppositionsparteien eine Zweidrittelmehrheit im Oberhaus an, um die Verpflichtung zum Pazifismus in der japanischen Verfassung streichen zu können. Der Regierungschef und andere Nationalisten halten die Bestimmung gegen jegliche Kriegsbeteiligungen Japans für überholt.

Abe will seit Längerem das Land militärisch und moralisch aufrüsten, nicht nur gegen Nordkorea, sondern auch gegen den aufstrebenden Rivalen China. Dabei ist die Friedensverfassung aus seiner Sicht hinderlich: Sie wurde Japan nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg von den amerikanischen Besatzern praktisch wortwörtlich diktiert.

Referendum für Verfassungsänderung nötig

Für eine Verfassungsänderung wäre außer den Zweidrittelmehrheiten in beiden Parlamentskammern jedoch auch die Zustimmung der Bevölkerung in einem landesweiten Referendum notwendig. Für das Oberhaus prognostizierten japanische Medien in der Frage der Verfassungsänderung für Abes Koalition und kleinere Oppositionsparteien gar eine "Supermehrheit" von 85 Prozent.

Gewinnt Abe die Wahl, könnte er schon bald der am längsten amtierende Ministerpräsident Japans sein: Im November überholt er Taro Katsura, der zwischen 1901 und 1913 dreimal Regierungschef war.