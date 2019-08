EU-Kommissionspräsident Juncker bricht Urlaub für Operation ab

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat seinen Urlaub in Österreich aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen. Er sei für eine dringende Operation nach Luxemburg gebracht worden, teilte die EU-Kommission mit. Dort solle ihm die Gallenblase entfernt werden.

Juncker steht seit 2014 an der Spitze der EU-Kommission. Die Amtszeit des früheren luxemburgischen Premierministers endet am 31. Oktober.

Die Gesundheit des 64-Jährigen war bereits in der Vergangenheit Thema. Beim Nato-Gipfel im Sommer 2018 schwankte er etwa bei einer Veranstaltung stark. Er leide unter Ischiasbeschwerden und habe an dem Tag Krämpfe in den Beinen gehabt, sagte er dazu.