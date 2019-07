Personalie von der Leyen Juncker kritisiert Auswahlverfahren für EU-Spitzenposten

Die EU-Regierungschefs wollen Ursula von der Leyen als künftige Chefin der Kommission. Das stößt auf Kritik, denn direktes Ergebnis einer Wähler-Entscheidung ist die Personalie damit nicht mehr. Nun hat auch der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sich geäußert und das Auswahlverfahren für die Spitzenposten kritisiert.

"Der Prozess war nicht sehr transparent", sagte Juncker am Donnerstag in Helsinki. Seine Nominierung sei hingegen damals durch das Spitzenkandidatenprinzip sehr transparent gewesen. Jeder habe gewusst, was passieren werde, wenn die eine oder die andere Partei bei den Europawahlen stärkste Kraft werde.

Er habe immer das Gefühl gehabt, in die Geschichte einzugehen, sagte Juncker weiter - aber nicht auf diese Art. "Ich bin ein sehr einzigartiger Typ. Ich war der erste und der letzte Spitzenkandidat."

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten zuvor nach tagelangen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen überraschend Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) als künftige EU-Kommissionspräsidentin nominiert. Das Europaparlament hatte zuvor betont, nur einen der Spitzenkandidaten der Europawahl Ende Mai in das Amt hieven zu wollen. Das Parlament muss nun über die Personalie abstimmen.

Für die konservative Europäische Volkspartei war CSU-Vize Manfred Weber als Spitzenkandidat angetreten, für die Sozialdemokraten der bisherige EU-Kommissionsvize Frans Timmermans. Die Liberalen hatten ein siebenköpfiges Team aufgestellt, mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager an der Spitze.