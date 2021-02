Münchner Sicherheitskonferenz Alle haben sich wieder lieb

, Ressortleiter Ausland Eine Analyse von Mathieu von Rohr

Der neue US-Präsident Joe Biden will Donald Trump vergessen machen – und auch Angela Merkel, Emmanuel Macron und Boris Johnson sprechen die Probleme des Westens kaum an. Das wird so nicht lange gut gehen.