G7- und Nato-Gipfel Biden besucht bei erster Auslandsreise Großbritannien und Belgien

Wegen der Coronapandemie hat Joe Biden bislang auf Auslandsbesuche verzichtet, an Besprechungen nahm er meist virtuell teil. Erste Präsenzbesuche will der US-Präsident nun bereits in wenigen Wochen in Europa machen.