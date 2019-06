Präsidentschaftsbewerber in den USA Joe Biden will sich für Homo- und Transsexuelle einsetzen

Im Juni feiern Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender (LGBT) in den USA den sogenannten Pride Month. Sie zelebrieren den offenen Umgang mit ihrer sexuellen Identität und werben für mehr Toleranz.

Pünktlich zum Start des Pride Month hat zunächst US-Präsident Donald Trump getwittert, seine Regierung wolle Homosexualität weltweit entkriminalisieren. Außerdem würdigte er die herausragenden Beiträge von LGBT-Menschen zu "unserer großartigen Nation".

Jetzt hat der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden angekündigt, im Falle seines Wahlsieges die Gleichbehandlung von Homo- und Transsexuellen zu einer Priorität machen. Er wolle sich für die Verabschiedung des Gleichstellungsgesetzes "Equality Act" einsetzen, das die Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität verbiete. Das versprach Biden vor Hunderten Anhängern der Bürgerrechtsgruppe Human Rights Campaign.

"Das Erste, wofür ich mich einsetze"

"Ich verspreche Euch, wenn ich zum Präsidenten gewählt werde, wird es das Erste sein, wofür ich mich einsetze", sagte Biden in der 30-minütigen Grundsatzrede im US-Bundesstaat Ohio am Samstag. Der Kampf für die Rechte von Menschen die lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender sind, sei das Bürgerrechtsthema unserer Generation.

Der Gesetzentwurf war im Mai vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet worden, er braucht aber noch die Zustimmung des Senats. US-Präsident Donald Trump hat den Entwurf kritisiert. Biden warf Trump vor, Fortschritte im Kampf für ihre Gleichberechtigung in den USA auszubremsen.

Taylor Swift schreibt ihrem Senator

Popstar Taylor Swift veröffentlichte am Samstag einen Brief an den Senator ihres Heimatstaates Tennessee, Lamar Alexander. Darin rief sie den Republikaner auf, er solle den "Equality Act" unterschreiben. Swift appellierte zugleich an ihre Fans, politisch aktiv zu werden und ihre eigenen Senatoren anzuschreiben.

Im kommenden Jahr wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Für die Demokraten sind mehr als 20 Bewerber im Rennen. Biden (76), der unter Barack Obama US-Vizepräsident war, werden laut Umfragen die besten Chancen eingeräumt, als Kandidat der Partei gegen Trump anzutreten.