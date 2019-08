Ab Oktober ist die Stelle des US-Botschafters in Russland frei. Präsident Donald Trump hat nun erklärt, es "könne sehr gut sein", dass der stellvertretende Außenminister John Sullivan die Vereinigten Staaten bald in Moskau vertrete.

"Er ist sehr gut aufgestellt und wird sehr respektiert", sagte Trump im Weißen Haus. "Ich weiß, dass Mike Pompeo ihn sehr mag, und er wird sehr respektiert. Er könnte sehr gut mein Kandidat sein."

Huntsman will wohl Gouverneur werden

Der bisherige US-Botschafter in Russland, Jon Huntsman, hatte Anfang August seinen Rücktritt angekündigt. Er wird seinen Posten im Oktober räumen. Es wird vermutet, dass Huntsman plant, als Gouverneur im US-Bundesstaat Utah zu kandidieren. Dieses Amt hatte er bereits von 2005 bis 2009 inne.

Sein designierter Nachfolger Sullivan ist seit Mai 2017 Vizeaußenminister der USA. Als Rex Tillerson im März 2018 als Nummer eins des Ministeriums zurücktrat, übernahm Sullivan für etwas mehr als einen Monat die kommissarische Leitung. Dann wurde Pompeo Außenminister, und Sullivan rückte wieder in die zweite Reihe. Zuvor hatte er bereits unter George W. Bush leitende Positionen im Justiz-, Verteidigungs- und Handelsministerium inne.

Kritik an Sullivan

Die "New York Times" hatte zuerst berichtet, Sullivan solle auf Huntsman folgen. Laut der Zeitung hat der 59-Jährige aber nur begrenzte diplomatische Erfahrungen mit Russland. Ehemalige Regierungsvertreter, die eng mit Russland zusammengearbeitet haben, sollen den Anwalt aus Boston als eine unerwartete, aber wenig umstrittene Besetzung für den Posten sehen. Er werde aber wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf Russland ausüben.

Sullivan sei "nicht als großer Akteur im politischen Washington bekannt", zitiert die "New York Times" Stephen Sestanovich, den US-Botschafter in Russland während der Clinton-Regierung. Sullivan habe auch keine besondere Russlandexpertise. Es sei aber "die Herausforderung für jeden politischen Botschafter in Moskau, von den Russen ernstgenommen zu werden".

Das Verhältnis der USA und Russland ist historisch schwierig. In den vergangenen zwei Jahren sorgte die Untersuchung der Einmischung Russlands in die Wahl von Trump zum US-Präsidenten für Spannungen. Hinzu kommt die das nukleare Wettrüsten zwischen beiden Staaten.