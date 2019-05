John Walker Lindh "Amerikanischer Taliban" aus US-Haft entlassen

Als "amerikanischer Taliban" wurde John Walker Lindh bekannt. Er war Ende 2001 beim US-geführten Einmarsch in Afghanistan gefasst worden, weil er auf Seiten der Taliban kämpfte. Im Oktober 2002 verurteilte ein Gericht in den USA den Konvertiten zu 20 Jahren Haft.

Jetzt wurde Lindh nach 17 Jahren Haft vorzeitig aus einem Gefängnis in den USA entlassen. Das berichteten der Sender CNN und andere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Lindhs Anwalt Bill Cummings. Lindh seien wegen guter Führung drei Jahre seiner Strafe erlassen worden. Für ihn gälten nun aber strenge Auflagen.

Der 38-Jährige war zuletzt in einem Gefängnis in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana inhaftiert gewesen. Lindh war der erste US-Amerikaner, der in dem von den USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ausgerufenen "Krieg gegen den Terror" gefangen genommen wurde.

US-Außenminister Mike Pompeo nannte Lindhs vorzeitige Haftentlassung "unerklärlich und gewissenlos". Pompeo sagte dem Sender Fox News unmittelbar vor der Haftentlassung: "Daran ist etwas zutiefst Beunruhigendes und Falsches."

Lindh war nach seiner Festnahme 2001 gemeinsam mit anderen Taliban- und Al-Qaida-Kämpfern in der Festung Kala-i-Dschangi bei Masar-i-Scharif in Nordafghanistan inhaftiert gewesen, als es dort zu einem Gefangenenaufstand kam. Bei dem Aufstand wurde ein Mitarbeiter des US-Geheimdienstes CIA, der Amerikaner Mike Spann, getötet. Lindh wurde deswegen allerdings nicht verurteilt.