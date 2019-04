Nach der Festnahme des WikiLeaks-Gründers Julian Assange hat US-Präsident Donald Trump erklärt, dass er mit der Enthüllungsplattform nicht vertraut sei. "Ich weiß nichts über WikiLeaks", sagte Trump im Weißen Haus auf Fragen von Journalisten und fügte hinzu: "Das ist nicht meine Angelegenheit."

Er habe gehört, was mit Assange passiert sei, und es sei nun an US-Justizminister William Barr, eine Festlegung zu treffen. Auf Nachfragen erklärte Trump, er habe zu dem Fall keine Meinung. Während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 hatte der Republikaner WikiLeaks gelobt und erklärt, er liebe die Organisation. Laut der "Washington Post" habe er die Enthüllungsplattform allein im letzten Monat des Wahlkampfs mehr als 100 erwähnt.

Assange war am Donnerstag in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden, nachdem die Regierung Ecuadors das diplomatische Asyl Assanges aufgehoben hatte. Die Begründung: Er habe gegen Auflagen dafür verstoßen (Lesen Sie hier alle Fakten zum Fall Assange).

Im Video: Die Festnahme von Julian Assange in London

Video CNN

Die USA haben ein Auslieferungsgesuch an Großbritannien gestellt. Die US-Justiz wirft Assange Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning zum Eindringen in ein Computernetzwerk der Regierung vor.

Manning hatte Regierungsdokumente beschafft, die unter anderem Menschenrechtsverletzungen der US-Armee in Afghanistan enthüllten und die von WikiLeaks veröffentlicht wurden. Konkret wird Assange beschuldigt, Manning dabei geholfen zu haben, ein Passwort eines Computernetzes der Regierung zu knacken.

Assange war auch dafür in die Schlagzeilen geraten, weil die Enthüllungswebsite im Präsidentschaftswahlkampf 2016 gestohlene E-Mails der Demokratischen Partei veröffentlichte. US-Geheimdienste gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass die E-Mails von russischen Hackern heruntergeladen und WikiLeaks zugespielt wurden, um der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zu schaden und Donald Trump zu helfen.

REUTERS / Henry Nicholls Julian Assange

Wagenknecht: Festnahme "eine Schande"

Politiker von Linkspartei und Grünen haben die Festnahme des WikiLeaks-Gründers in London kritisiert und sich gegen eine drohende Auslieferung an die USA gewandt. Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht wertete das Vorgehen gegen Assange als "eine Schande" und einen "klaren Verstoß gegen internationales Recht".

"Die Festnahme des Publizisten Julian Assange ist zugleich ein schwerer Schlag gegen unabhängigen Journalismus, der weitreichende Folgen haben wird", sagte Wagenknecht. Weiter forderte sie: "Die Bundesregierung muss alles dafür tun, zu verhindern, dass das EU-Mitglied Großbritannien Julian Assange an die USA ausliefert, wo ihm wegen der Enthüllung von US-Kriegsverbrechen eine lebenslängliche Haftstrafe oder sogar die Todesstrafe droht".

Auch Linken-Fraktionsvize Sevim Dagdelen sprach in der "Bild"-Zeitung (Freitagsausgabe) von einem Schlag gegen die Medienfreiheit. Dagdelen hatte den Gründer der Enthüllungsplattform zuletzt vor Weihnachten vergangenen Jahres in der ecuadorianischen Botschaft in London, wo er in den vergangenen sieben Jahren Zuflucht gefunden hatte, besucht. Für diesen Donnerstag war demnach ein weiterer Besuch geplant gewesen.

Von einem "internationalen Skandal" sprach im SWR auch Linken-Fraktionsvize Heike Hänsel. Sie wies darauf hin, dass Ecuador Assange als politischen Flüchtling anerkannt hatte. Auch Hänsel forderte, er dürfe nun auf keinen Fall an die USA ausgeliefert werden und drängte auf die Einschaltung des Europarats. Von der Bundesregierung verlangte sie, Assange Asyl in Deutschland zu gewähren.

Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele nannte die Umstände der Festnahme von Assange in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitagsausgabe) "äußerst dubios".

Er rief die Bundesregierung ebenfalls auf, gegen eine Auslieferung von Assange aktiv zu werden. Immerhin habe dieser "schwerste Kriegsverbrechen und Skandale ans Licht der Öffentlichkeit gebracht". Wenn jemandem "Straftaten aus offensichtlich politischen Gründen angelastet werden, widerspricht eine Auslieferung allen gängigen Rechten und Regeln - auch an die USA", sagte der Grünen-Politiker.

Jose Jacome/EPA-EFE/REX Assange-Anwalt Carlos Poveda in Ecuador

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) forderte für Assange ein rechtsstaatliches Verfahren. Für ihn müsse "der gleiche Whistleblowerschutz gelten wir für andere Tippgeber auch", sagte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall in Berlin.