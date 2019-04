WikiLeaks-Gründer Assange Frau aus Schweden fordert neue Ermittlungen wegen sexueller Vergehen

Sieben Jahre dauerten die Ermittlungen gegen Julian Assange in Schweden an, 2017 wurden sie schließlich eingestellt. Doch nun will die Frau, die dem WikiLeaks-Gründer Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorwirft, dass der Fall noch einmal neu aufgerollt wird.

Nach der Verhaftung von Assange in London teilte die Anwältin der Frau mit, sie werde daran arbeiten, dass die Staatsanwaltschaft die vorläufigen Ermittlungen in Schweden wieder aufnehme. Ziel sei es, dass Assange nach Schweden ausgeliefert und strafrechtlich verfolgt werden könne, hieß es in einer E-Mail der Anwältin Elisabeth Massi Fritz an die Deutsche Presse-Agentur.

Assange war vorgeworfen worden, 2010 zwei Frauen in Schweden vergewaltigt und sexuell genötigt zu haben. Er sprach von einem politisch motivierten Verfahren und von einvernehmlichem Sex. Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen schließlich eingestellt. Staatsanwältin Marianne Ny sagte dazu auf einer Pressekonferenz in Stockholm: "Wir haben die Entscheidung, die Ermittlungen nicht weiterzuführen, nicht getroffen, weil wir alle Beweise in diesem Fall ausgewertet haben, sondern weil wir keine Möglichkeiten sehen, die Ermittlungen weiter voranzubringen". Die Schuldfrage sei damit aber nicht geklärt.

Der WikiLeaks-Gründer in Bildern Fast sieben Jahre lebte WikiLeaks-Gründer Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London, um seiner Festnahme zu entgehen. Nun hat ihm das Land das diplomatische Asyl entzogen. Daraufhin wurde Assange in der Londoner Botschaft Ecuadors festgenommen. Die US-Justiz hat einen Auslieferungsantrag für den Enthüllungsaktivisten gestellt, wie die britische Polizei bestätigte. Ein Video zeigt, wie der 47-Jährige von mehreren Männern aus dem Gebäude getragen wird. Ecuadors Präsident Lenin Moreno sagte, die britische Regierung habe schriftlich zugesagt, Assange nicht an ein Land auszuliefern, in dem ihm Folter oder die Todesstrafe drohten. Assange im Dezember 2010 vor einer Polizeiwache im britischen Suffolk. In Schweden war ihm Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen worden, im Mai 2017 stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen dazu ein. Im Oktober 2011 nahm der WikiLeaks-Gründer an einer Antikriegsdemo in London teil. Wikileaks trat zunächst in Erscheinung mit der Veröffentlichung geheimer US-Dateien, die unter anderem Menschenrechtsverletzungen und die Tötung von Zivilisten durch amerikanische Truppen in Afghanistan dokumentierten. Auf öffentlichen Veranstaltungen ließ sich Assange in der Vergangenheit regelmäßig per Videoübertragung zuschalten. So wie hier 2015, bei einer Rede vor der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen. Im Herbst 2016 hatte Assange per Video-Liveschalte auf einer Pressekonferenz in Berlin zum zehnten Geburtstag seiner Plattform WikiLeaks gesprochen.

Assange lebte seit 2012 unter Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London, um einer Auslieferung zu entgehen. Von Schweden aus, so fürchtete Assange, könnte er weiter an die USA überstellt werden - weil WikiLeaks geheime Dokumente des US-Militärs veröffentlicht hatte. Am Donnerstag wurde er von der britischen Polizei festgenommen, nachdem die Regierung Ecuadors das diplomatische Asyl aufgehoben hatte.

Staatsanwältin Ingrid Isgren wollte zunächst nicht kommentieren, wie sich der Fall angesichts dessen nun weiterentwickeln könnte. Grundsätzlich könne eine vorläufige Untersuchung wieder aufgenommen werden, solange der Tatverdacht nicht verjährt ist. In dem Fall, dem Tatverdacht der Vergewaltigung, laufe die Frist Mitte August 2020 ab.