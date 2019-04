Medienbericht US-Vorwürfe gegen Assange offenbar schwerer als bekannt

Die US-Vorwürfe gegen Julian Assange sind offenbar noch weitreichender als bekannt. Die "Zeit" bestätigt in einer Vorabmeldung Stellungnahmen von WikiLeaks und die von SPIEGEL ONLINE am Wochenende veröffentlichte Einschätzung.

Demnach deckt die am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Anklage gegen Assange nicht alle Vorwürfe ab, die die US-Justiz gegen den Australier erhebt. Das geht nach einem Bericht der Wochenzeitung auch aus einem Brief des US-amerikanischen Justizministeriums hervor. In dem Schreiben vom 7. März 2018 legte Staatsanwältin Tracy Doherty-McCormick offen, dass Ermittlungen gegen WikiLeaks wegen "unerlaubten Erhalts und der Verbreitung geheimer Informationen" geführt werden.

In der seit vergangener Woche bekannten Anklageschrift werfen die US-Ermittler Assange "Verschwörung zum Eindringen in Computer" vor. Das könnte bei einer Verurteilung eine Höchststrafe von fünf Jahren Haft nach sich ziehen.

Assange war am Donnerstag nach sieben Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden. Die Regierung in Quito hatte zuvor das politische Asyl für den 47-jährigen Australier aufgehoben, dessen Enthüllungsplattform WikiLeaks wegen der Veröffentlichung geheimer US-Dokumente der US-Regierung als "feindlicher Nachrichtendienst" gilt.

Das nun von der "Zeit" zitierte Schreiben des US-Justizministeriums vom 7. März 2018 richtete sich an den ehemaligen WikiLeaks-Aktivisten Daniel Domscheit-Berg aus Deutschland, der Ende 2010 bei WikiLeaks ausgestiegen war und den die US-Ermittler als Zeugen vernehmen wollten.

Strafmaß bis hin zur Todesstrafe

Der Vorwurf des "unerlaubten Erhalts und der Verbreitung geheimer Informationen", der schon in der ersten Anklage gegen Assange benannt wurde, ließe sich auch nach dem sogenannten Espionage Act anklagen. Diese Gesetz aus dem Jahre 1917 ermöglicht nicht nur ein deutlich höheres Strafmaß bis hin zur Todesstrafe. Es bedroht bei einer Anwendung gegen Assange und WikiLeaks künftig auch sämtliche Medienorganisationen, die als geheim eingestufte staatliche Dokumente veröffentlichen.

Die britische Regierung hatte zugesagt, Assange nicht an die USA auszuliefern, wenn ihm dort die Todesstrafe drohe. Juristen vermuten deshalb, dass die US-Ermittler mit der ersten Anklage vermeiden wollen, dass die britische Justiz einer Auslieferung Assanges an die USA widerspricht und die weitergehenden Vorwürfe erst in einem späteren Stadium präsentieren wollen.

Das britische Recht verbietet die Auslieferung eines Verdächtigen, wenn ihm in einem anderen Land die Todesstrafe droht.