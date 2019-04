WikiLeaks Assange-Mitarbeiter in Ecuador festgenommen

Der Mann wollte nach Angaben von Innenministerin María Paula Romo gerade nach Japan ausreisen: In Ecuador ist ein Mitarbeiter aus dem Umfeld der Enthüllungsplattform WikiLeaks festgenommen worden. Angaben zur Identität des Festgenommenen machte die Ministerin nicht. Einem Medienbericht zufolge soll es sich um einen Schweden handeln, der auf Sicherheitstechnologie und Verschlüsselung spezialisiert ist.

Am Donnerstag war Wikileaks-Gründer Julian Assange nach fast siebenjährigem Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London von der britischen Polizei festgenommen worden. Die USA fordern die Auslieferung des Aktivisten.

"In Ecuador gibt es einen Plan der Destabilisierung, der mit geopolitischen Interessen zu tun hat", sagte Innenministerin Romo nach der Festnahme des Verdächtigen. "Wir haben Beweise für eine Beziehung des nun Festgenommenen zu Ricardo Patiño, der Außenminister war, als Julian Assange das Asyl gewährt wurde."

Der linksgerichtete ecuadorianische Präsident Rafael Correa hatte Assange 2012 das Botschaftsasyl aus humanitären Gründen gewährt. Correas Nachfolger Lenin Moreno wollte diesen Zustand jedoch beenden. Er warf Assange vor, sich in die inneren Angelegenheiten des südamerikanischen Landes einzumischen. Zuletzt tauchten Dokumente auf, die Moreno und seine Familie mit Korruption und Geldwäsche in Verbindung bringen. Moreno glaubt, die Informationen seien von Wikileaks durchgestochen worden.

In den USA wurde der Australier Assange nach Angaben des Justizministeriums wegen Verschwörung zur Attacke auf Regierungscomputer angeklagt. Dafür drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft. Die Vorwürfe beziehen sich auf die WikiLeaks-Publikationen Hunderttausender geheimer Regierungsdokumente in den Jahren 2010 und 2011, die der Plattform von der früheren US-Soldatin Chelsea Manning zugespielt worden waren.

Auch die frühere US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton äußerte sich zur Festnahme von Assange in London: Assange müsse Fragen "beantworten, was er getan habe". In der heißen Phase des Wahlkampfs 2016 wurde die Plattform kritisiert, als sie E-Mails aus dem Umfeld von Clinton öffentlich machte. US-Behörden vermuteten, Hacker mit Verbindungen zu Russlands Geheimdienst hätten WikiLeaks das Material zugespielt.