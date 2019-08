Im Norden Kenias, inmitten des dürren Land­strichs nahe der Grenze zum Süd­sudan und zu Uganda, liegt eines der größten Flücht­lings­lager der Welt. Längst hat das Camp die namens­gebende Provinz­haupt­stadt Kakuma, an deren Rändern die ersten Geflüch­teten einst Zuflucht in Zelten fanden, überragt: Kakuma 1 bis 4, wie die Sied­lungen offi­ziell heißen, sind zu einer Stadt neben der Stadt heran­gewachsen. Seit Kakuma 1992 seine Tore für Flücht­linge des suda­nesischen Bürger­kriegs öffnete, trieben die Konflikte in Ost­afrika neue Menschen in das Camp.

Heute leben in dem Lager, das ursprüng­lich als Zufluchts­stätte für 23000 Menschen konzi­piert wurde, mehr als 150000 Geflüchtete - abge­schieden in der trockenen Einöde. Das Camp ist zu einer dauer­haften Stadt ange­wachsen, allerdings ohne Strom­anschluss, ohne fließend Wasser, ohne eine einzige befes­tigte Straße.

Flüchtlingslager Kakuma

Trotz aller Widrigkeiten haben die Menschen in Kakuma ihre eigene Infra­struktur geschaffen. Denn auch in der Not macht der Mensch das, was er seit jeher macht: Er wirt­schaftet. So entstand in Kakuma ein inno­vativer Markt mit teils kreativen Geschäfts­modellen.

Fredy Nduinimana, 35 Jahre alt, schiebt sein Fahrrad durch staubige Straßen, die an den tausend­fachen Traum von einem besseren Leben an fernen, für die meisten hier unerreich­baren Orten erinnern: New York Street, Dubai Street, Khalifonia Street - Namen von Sehn­suchts­orten, gepinselt auf Zäune aus Well­blech. Er trans­portiert das, worauf jeder hier im Camp angewiesen ist:

Viele Geflüchtete leben schon in zweiter Generation in Kakuma, finden Arbeit, eröffnen Geschäfte und betreiben Handel. Idephons Wilondja aus der Demo­kratischen Republik Kongo verkauft Handy-Guthaben. Bis zu zwölf Stunden verbringt er in seinem Laden, der kleiner ist als eine Telefon­zelle. Dafür bekommt er umge­rechnet sieben Euro.

Idephons Wilondja

Rajabu Mawazo, die 2010 aus der Demo­kratischen Republik Kongo floh, verkauft in Kakuma Gemüse und getrock­neten Fisch aus dem hundert Kilo­meter ent­fernten Turkana-See, dem größten Wüsten­see der Welt und eine der wich­tigs­ten Protein­quellen im Norden Kenias. An guten Tagen ver­dient Mawazo knapp zehn Euro, mit denen sie sich und ihre fünf Familien­mitglieder ernährt.

Rajabu Mawazo

Der 28-jährige Israel Ras floh mit seinen Eltern und seinen drei Geschwis­tern im Jahr 2000 aus dem Sudan nach Kakuma. Vor zwei Jahren eröffnete die Familie einen Laden, in dem sie Kunst­haar, Gummi­schlappen, Gürtel und anderen Haus­halts­bedarf verkauft.

Israel Ras

Christophe Bigirimana aus Burundi züchtet in einem Well­blech­verschlag und in einem Stall aus Lehm Hühner, die er auf den Märkten im Camp und an die etlichen Hilfs­organi­sationen ver­kauft: "Von den NGOs kann ich etwas mehr Geld ver­langen. Dafür sind die Preise für die Geflüch­teten auf dem Markt günstiger."

Christophe Bigirimana

Yasin Milinga, 24, verlor seine gesamte Familie in der vom Krieg zerrüt­teten Provinz Süd-Kivu im Kongo. Als Motorrad­taxi­fahrer sparte er Geld, mit dem er seinen eigenen Laden für Bau­holz eröffnete - ein einträg­liches Geschäft, versichert er: "Es kommen ständig neue Leute nach Kakuma, die müssen alle neue Häuser bauen."

Yasin Milinga

Die Schwestern Abuk Pajok, 26, und Akech Mabior, 27, die vor zwanzig Jahren aus dem Süd­sudan flohen, betreiben einen Friseur­salon, in dem sie umge­rechnet bis zu 17 Euro am Tag verdienen.

Abuk Pajok und Akech Mabior

Die Entwicklungsbank "Inter­national Finance Corpo­ration", Teil der Welt­bank­gruppe, veröf­fent­lichte 2018 eine Studie, die das Geschäfts­potenzial im Lager ergrün­dete. Die Forscher zählten rund 2100 "Geschäfte", von denen aber nur etwas mehr als ein Drittel offiziell bei den kenia­nischen Behörden regi­striert waren. Fast ein Viertel aller befragten Männer bezeich­neten sich als Geschäfts­mann oder selbst­ständig, wohin­gegen nur sieben Prozent der befragten Frauen angaben, einer selbst­ständigen Arbeit nachzugehen.

Seit Veröffentlichung der Studie ist das Camp weiter­gewachsen - und mit ihm die Zahl der Geschäfte. Vom Geflüch­teten zum Geschäfts­mann? Oft ist die Wirk­lichkeit trüber: Falls es in dem Camp mit Hundert­tausenden Gestran­deten tat­sächlich Gewinner gibt, so sind das die Wenigsten.

Lebensmittelausgabe im Camp

Die Mehrheit bleibt abhängig von Lebens­mittel­spenden. Die Bedürf­tigen können ihre Not­rationen alle zwei Wochen an einer der zentralen Aus­gabe­stellen abholen - oder sie erhalten eine Gut­schrift auf ihr Handy. Diese können sie in aus­ge­wählten Läden gegen Waren ein­tauschen. Doch mangels inter­natio­naler Geld­geber musste das Welt­ernäh­rungs­programm der Verein­ten Nationen diese Not­rationen in den vergan­genen Jahren immer wieder reduzieren.

Trotz der Not zählt neben Mehl, Öl und Erbsen auch würde­volle Kleidung zu den Grund­bedürf­nissen der Menschen in Kakuma. Davon jeden­falls ist Samir Maombi, 23 Jahre alt, überzeugt: