Ärger nach dem Wochenende Kaliforniens Gouverneur warnt vor Gedränge an Stränden

"Genau das Beispiel dafür, was man nicht tun soll": Mit deutlichen Worten mahnt Gavin Newsom die Bürger in Kalifornien, auch an den Stränden genug Abstand zu halten. Am Wochenende hatte das nicht geklappt.