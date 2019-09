Militärunglück Kampfflugzeug stürzt in Frankreich ab

Im Westen Frankreichs ist ein belgisches Kampfflugzeug abgestürzt. Wie die belgische Luftwaffe mitteilte, konnten die beiden Besatzungsmitglieder die Maschine vom Typ F-16 mit dem Schleudersitz verlassen.

- un de nos F16 s'est écrasé près de Lorient en France. Les pilotes ont quitté l'avion avec leurs sieges éjectables. — Belgian Air Force (@BeAirForce) September 19, 2019

Nach Informationen der französischen Regionalzeitung "Ouest-France" verfing sich einer der Soldaten mit seinem Fallschirm in eine Hochspannungsleitung. Laut der Zeitung "Le Télégramme" ist er inzwischen in Sicherheit. Auch der andere habe demnach überlebt.

Die Absturzstelle liegt nach Angaben der belgischen Luftwaffe in der Nähe der Stadt Lorient in der Bretagne. Die Zeitung "Ouest-France" berichtete, dass die Maschine am Ausgang der Gemeinde Pluvigner in Nähe eines Hauses auf ein Feld stürzte.

Die belgische Luftwaffe besaß nach eigenen Angaben zuletzt 60 Kampfflugzeuge vom Typ F-16. Sie werden von dem US-amerikanischem Unternehmen Lockheed Martin hergestellt. Das Kampfflugzeug war bei dem Flug nicht bewaffnet.