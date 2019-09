Kanada Grünen-Chefin muss sich nach Photoshop-Panne erklären

Die Grünen-Partei in Kanada hat eingestanden, ein Foto ihrer Chefin Elizabeth May nachträglich manipuliert zu haben. Auf der Internetseite der Partei tauchte ein Foto von May auf, das sie im vergangenen Jahr auf einem Markt zeigt: Sie spricht mit Bürgern, trägt ein fröhliches Lächeln im Gesicht und in der Hand einen wiederverwertbaren Becher aus Plastik samt Grünen-Logo und Metallstrohhalm. So weit, so normal.

Das Foto war allerdings bereits zuvor online veröffentlicht worden - und da sah der Trinkbehälter noch anders aus: kein Partei-Logo, kein Strohhalm, sondern ein simpler Pappbecher.

Canada's Green Party photoshops an image of its leader to hide her disposable single-use plastic cup https://t.co/ayo5RUgZUB pic.twitter.com/ngYUmtrc7q — David Beard (@dabeard) September 25, 2019

Nun veröffentlichte May eine Erklärung zu dem Fall. Sie sei "komplett schockiert", dass Mitarbeiter das Foto bearbeitet hätten. Es handle sich um einen "Fehltritt" von "wohlmeinenden Parteimitarbeitern", heißt es in der Mitteilung. Ihnen sei es darum gegangen, das Logo im Bild unterzubringen. "Auf dem Originalfoto gibt es nichts, was ich verbergen würde." Dazu veröffentlichte sie das entsprechende Bild.

Vor Reportern erklärte May laut "Guardian": "Es tut mir leid für den Mitarbeiter, der das getan hat. Ich will ihn nicht im Fernsehen als dumm bezeichnen, aber es gab ja nichts zu verbergen. Warum also Photoshop benutzen? Ich habe keine Ahnung."

Sie bestritt demnach, dass es darum gegangen sei, mit dem manipulierten Foto ihre Glaubwürdigkeit in Sachen Umweltschutz zu erhöhen. Schließlich seien die Pappbecher kompostierbar. Für ihre Mitarbeiter hatte sie dann noch einen Tipp parat, sollten sie künftig noch einmal auf die Idee kommen, ein Foto zu bearbeiten: "Wenn sie Photoshop benutzen, können sie dann nicht etwas mit meinem Gesicht machen und es ein bisschen jünger aussehen lassen?"