Der kanadische Premierminister Justin Trudeau will auch nach Drohungen gegen seine Person an seinem Wahlkampf festhalten. "Das wird nichts daran ändern, wie ich Wahlkampf mache", sagte Trudeau am Sonntag am Rande eines Auftritts in York.

Trudeau hatte am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt in einem Vorort von Toronto eine Schutzweste unter seinem Hemd getragen und war von zahlreichen Polizisten begleitet worden. Der Sender CBC News berichtete, der Regierungschef habe zuvor Drohungen erhalten. Bei dem Termin in York hatte er auf die Schutzweste verzichtet. Zu Art und Inhalt der mutmaßlichen Drohungen liegen keine Angaben vor.

In Kanada wird am 21. Oktober gewählt. Trudeau und sein konservativer Herausforderer Andrew Scheer liegen in den Umfragen derzeit gleichauf. Scheer verurteilte die Drohungen gegen Trudeau scharf: "Es ist egal, was man glaubt oder wen man wählt. Niemand sollte einer solchen Bedrohung ausgesetzt werden."

Heikle Fotos setzten den Amtsinhaber unter Druck

Im September hatte die Wiederwahl-Kampagne von Trudeau einen erheblichen Rückschlag erlitten, als Fotos auftauchten, die ihn mit dunkler Gesichtsbemalung zeigten.

Das "Time"-Magazin hatte eines der Bilder veröffentlicht. Es stammt aus dem Jahr 2001 und zeigt ihn offenbar auf einem Kostümball. Auf der Aufnahme trägt Trudeau einen Turban und dunkle Gesichtsbemalung.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) 18. September 2019

Der Politiker äußerte sich in deutlichen Worten zu der Aufnahme. "Es tut mir zutiefst leid", sagte er." Das hätte ich nicht tun dürfen. Ich habe das damals nicht für rassistisch gehalten. Aber jetzt sehe ich, dass das rassistisch war." Die Aussage an Bord seines Wahlkampf-Flugzeugs wurde live im Fernsehen übertragen.

Wenig später tauchte dann noch ein von "Global News" verbreitetes Video auf. Darin ist Trudeau ebenfalls mit braunem Make-up zu sehen. Seine Partei bestätigte die Echtheit des Videos und erklärte, es zeige den Premierminister "Anfang der Neunzigerjahre".