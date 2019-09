Kanada Vorwurf der Spionage - Polizei nimmt eigenen Mitarbeiter fest

In Kanada ist ein ranghoher Geheimdienstvertreter der Polizei unter dem Verdacht festgenommen worden, hochgeheime Dokumente gestohlen zu haben, deren Weitergabe für die Sicherheit des Landes und seine Verbündeten "verheerende" Folgen haben könnte. Wie die Zeitung "Globe and Mail" berichtete, wurde der Generaldirektor der Geheimdienst-Koordinierungsstelle der kanadischen Bundespolizei, Cameron Ortis, als mutmaßlicher Spion entlarvt, als er sensible Informationen an das organisierte Verbrechen verkaufen wollte.

Der 47-jährige Ortis arbeitete seit 2007 für die Bundespolizei, die Royal Canadian Mounted Police (RCMP), wie es in einer aktuellen Mitteilung der Behörde zu dem Fall heißt. Er hatte demnach Zugang zu Geheimdienstinformationen aus dem In- und Ausland.

Auf die Spur kam ihm die US-Bundespolizei FBI, nachdem sie auf dem Laptop eines inhaftierten kanadischen Geschäftsmannes mit Verbindungen zum organisierten Verbrechen eines der internen Polizeidokumente entdeckte.

Die RCMP unterstützte eigenen Angaben zufolge die FBI-Ermittlungen im Jahr 2018 - und im Zuge dieser Arbeit sei der Verdacht aufgekommen, es gebe eine undichte Stelle in den eigenen Reihen. Entsprechende Ermittlungen hätten dann zu der Festnahme von Ortis am vergangenen Donnerstag geführt. "Die Nachricht von seiner Festnahme hat viele Menschen in der RCMP erschüttert", heißt es in der Mitteilung.

Die Weitergabe der Geheimdienstinformationen könnte Kanada und seinen Verbündeten schweren Schaden zufügen, meldete der Sender CBC und berief sich dabei auf einen Bericht des kanadischen Geheimdienstes. "Diese Art von Information trifft das Herz von Kanadas Souveränität und Sicherheit", zitierte der Sender aus dem Bericht. Sie könnte demnach fremden Diensten Aufschluss über Ziele, Techniken, Methoden und Fähigkeiten der kanadischen Geheimdienste und ihrer Verbündeten geben.

Nach Informationen von CBC war Ortis hochverschuldet. Er steht demnach im Verdacht, den Verkauf sensibler Informationen an andere Staaten, kriminelle Banden oder Terrororganisationen geplant - oder bereits getätigt - zu haben.

Trudeau: "Wir nehmen die Informationen sehr ernst"

Laut Polizeichefin Brenda Lucki soll Ortis die Dokumente zwischen 2016 und 2019 gestohlen haben. Welche ausländischen Organisationen betroffen sind, ließ sie offen. Sie sagte nur, die Ermittlungen dauerten an. Kanada ist Mitglied der sogenannten Five Eyes, einer Allianz von Geheimdiensten, der auch Australien, Neuseeland, Großbritannien und die USA angehören.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte am Dienstag, sein Land nehme die Informationen sehr ernst. Kanada stehe im Kontakt mit allen seinen Verbündeten über die möglichen Sicherheitsrisiken. Sollte Ortis wegen Verstoßes des Gesetzes zum Schutz vor ausländischer Spionage und der nationalen Sicherheit verurteilt werden, drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft.