Katalonien Separatisten legen Barcelona lahm

Nach der Verurteilung der Führer der katalanischen Separatisten zu langjährigen Haftstrafen kommt die Region im Nordosten Spaniens weiter nicht zur Ruhe: Am Freitag wollen Aktivisten mit einem Generalstreik und Großdemonstrationen die Stadt Barcelona zum Stillstand bringen. Zu den "Märschen für die Freiheit" werden Fahrten aus fünf Städten der Region organisiert.

In der Nacht zum Freitag war es erneut zu Ausschreitungen und Auseinandersetzungen katalanischer Aktivisten mit der Polizei gekommen. Lokale Medien berichteten von rund einem Dutzend Verletzten. Die örtliche Polizei meldete elf Festnahmen.

Emilio Morenatti/ AP Prokatalanische Aktivisten in Barcelona zerlegen den Außenbereich eines Straßencafés

Die heftigsten Zusammenstöße gab es erneut in der Regionalhauptstadt. Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung setzten im Zentrum Barcelonas Müllcontainer sowie Tische und Stühle von Straßencafés in Brand. Außerdem wurden nach Polizeiangaben eine Bankfiliale und ein Bekleidungsgeschäft verwüstet.

Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Beamte seien mit Steinen und Böllern angegriffen worden und hätten ihrerseits Gummi- und Schaumgeschosse eingesetzt, melden lokale Medien.

Verhindern konnte die Polizei offenbar einen Zusammenstoß zwischen Separatisten und Rechtsradikalen, die eine Gegenkundgebung veranstalteten. Prospanische Neofaschisten suchten dabei offenbar gezielt die Konfrontation mit den katalanischen Separatisten, unter denen häufig auch linke Antifaschisten zu finden sind.

Bernat Armangue/ AP Prospanische Ultranationalisten in Barcelona suchen den Konflikt mit radikalen Katalanen

Spanischen Fernsehsendern zufolge waren auch nach Mitternacht in Barcelona noch viele Tausend Unabhängigkeitsbefürworter unterwegs. Auch in anderen katalanischen Städten wie Girona und Lleida hatte es am Donnerstag Demonstrationen gegeben.

Wegen der Unruhen melden spanische Zeitungen außerdem übereinstimmend, dass der bislang für Samstag terminierte Clasico, das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid, von der spanischen Fußballliga verschoben wird.

Auslöser der Proteste war die Verurteilung von neun Separatistenführern, darunter mit einer Höchststrafe von 13 Jahren Haft der Ex-Vizeregionalchef Oriol Junqueras. Die separatistischen Politiker hatten im Oktober 2017 ein gerichtlich für illegal erklärtes Abspaltungsreferendum abgehalten. Dafür hatte Spaniens Oberstes Gericht am Montag sieben ehemalige katalanische Spitzenpolitiker und zwei Anführer ziviler Organisationen schuldig gesprochen.