Annäherung zwischen Jordanien und Katar Königliches Risiko

Katar macht einen weiteren Schritt hinaus aus der Isolation. Zwei Jahre nachdem Jordanien seine diplomatischen Beziehungen zum Emirat abbrach, haben die Staaten ihr Verhältnis wieder normalisiert. Beide Regierungen schicken nun wieder Botschafter nach Amman beziehungsweise Doha.

Jordanien geht mit dieser Entscheidung ein Risiko ein. Das Haschemitische Königreich ist enger Verbündeter von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Verbundenheit geht sogar so weit, dass die Golfmonarchien Jordanien eingeladen haben, dem Golfkooperationsrat (GCC) beizutreten. Doch mit der Annäherung an Katar läuft der jordanische König Abdullah II. nun Gefahr, Saudi-Arabien und die VAE vor den Kopf zu stoßen. Er setzt die milliardenschweren Finanzhilfen aus beiden Staaten aufs Spiel, auf die Jordaniens angeschlagene Wirtschaft angewiesen ist. Sollte sich das Land destabilisieren, könnte das weitreichende Folgen für die gesamten Region haben.

Wie der Namen schon sagt, ist die Mitgliedschaft im GCC eigentlich den arabischen Anrainern des Persischen Golfs vorbehalten. Die Herrscherhäuser in Riad und Abu Dhabi wollen den Staatenbund aber mittelfristig in ein Bündnis von Monarchien verwandeln, die für eine Fortsetzung des Status quo eintreten. Deshalb hat der GCC Jordanien und Marokko die Mitgliedschaft angeboten.

Der GCC-Plan: Geld für Gehorsam

AFP Jordaniens König Abdullah II. (Mitte) bei einer gemeinsamen Truppenübung mit dem Emirat Abu Dhabi

Die Anbindung an den GCC ist für Jordanien enorm wichtig, politisch, wirtschaftlich und militärisch. Noch Ende Juni hielten etwa Abu Dhabi und Jordanien eine gemeinsame Militärübung in dem Emirat ab. Und im vergangenen Jahr bekam Jordanien die Zusage für rund zweieinhalb Milliarden Dollar Finanzhilfen - auf Beschluss von Mohammed bin Salman ("MbS") von Saudi-Arabien, Kronprinz Mohammed bin Zayed ("MbZ") von Abu Dhabi sowie des Emirs von Kuwait.

Mit der ersten Anzahlung in Höhe von einer Milliarde Dollar versuchte König Abdullah, in seinem Land die Proteste gegen die anhaltenden Sparmaßnahmen der jordanischen Regierung einzudämmen. Mit der nun verkündeten Wiederannäherung an Katars Herrscher Tamim bin Hamad Al Thani, den Erzfeind von MbS und MbZ, schert Jordanien aus der seit Sommer 2017 verhängten politischen und wirtschaftlichen Blockade der Golfstaaten gegen Katar aus. Der Schritt dürfte daher in Riad und Abu Dhabi für Ärger sorgen.

Jordanien in Sorge um die heiligen Stätten in Jerusalem

Neben der diplomatischen Offensive des Königs gibt es gegenwärtig aber noch weitere Probleme in den bilateralen Beziehungen zwischen den drei Herrscherhäusern:

Prinzessin Haya, eine Halbschwester des jordanischen Königs, ist auf der Flucht - vor Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Emir von Dubai und Premierminister der VAE. Der Fall sorgte weltweit für Aufsehen. Vermutlich versteckt sich die Prinzessin aus Furcht um ihr Leben gegenwärtig in London.

Sowohl Saudi-Arabien als auch die VAE unterstützen offiziell den Plan der US-Regierung von Präsident Donald Trump zur Befriedung des Jahrhundertkonflikts zwischen Israel und Palästina. König Abdullah II. hingegen hat deutlich gemacht, dass er nichts von Trumps Plan hält und diesen für untauglich hält, den Nahostkonflikt zu lösen.

Außerdem gibt es in Jordanien die Sorge, dass die saudische Herrscherfamilie - ein historischer Rivale - versuchen könnte, infolge des Trump-Plans mittelfristig Hüter der heiligen muslimischen Stätten auf dem Tempelberg in Jerusalem zu werden. Bislang hat König Abdullah diesen Titel inne. Bereits seit 1986 nennen sich die saudischen Könige offiziell "Diener der beiden heiligen Stätten" - gemeint sind Mekka und Medina. Eine Ausweitung auf die heiligen Stätten in Jerusalem würde die religiöse Legitimation der Monarchen in Riad erheblich aufwerten.

König Abdullah gilt als umsichtiger und besonnener Staatsmann - anders als seine Verbündeten MbS und MbZ. Wie sie reagieren werden, ist offen. Sollten sie ihre Zahlungen an Jordanien zurückfahren, könnte das die Wirtschaft Jordaniens in Turbulenzen stürzen. Das wiederum wäre nicht in Israels Interesse. Der jüdische Staat setzt darauf, dass sein östliches Nachbarland trotz der syrischen Flüchtlinge und grassierender Arbeitslosigkeit stabil bleibt.

Katar kauft sich aus der Krise

Katar hatte die Wiederannäherung von langer Hand vorbereitet. Im Juni 2018 stellte Scheich Tamim der Regierung in Amman ein Hilfspaket in Höhe von 500 Millionen US-Dollar bereit. Außerdem gab das Emirat 10.000 Jordaniern die Möglichkeit, als Gastarbeiter nach Katar zu kommen. Im vergangenen Monat stockte Doha dann auch noch seine Finanzhilfen für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge in Jordanien auf.

Einmal mehr zeigt sich nun, dass es Katar mehr und mehr gelingt, sich mit seinen Petrodollars aus der Isolation freizukaufen. So empfing in der vergangenen Woche US-Präsident Donald Trump Emir Tamim in Washington und lobte Katar als wertvollen Verbündeten. Dabei verwies er auch auf den Einfluss des Emirats auf die US-Wirtschaft. Zehntausende Jobs in den Vereinigten Staaten hängen inzwischen indirekt von Investitionen aus dem kleinen Golfstaat ab.

Für Katar ist Wirtschaftspolitik immer auch Außenpolitik.