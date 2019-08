Keine Ehe für alle Chinas Parlament lehnt gleichgeschlechtliche Heirat ab

In Taiwan ist sie seit Mai legal, in China soll sie verboten bleiben: Die Ehe für alle, bei der Paare ungeachtet ihres Geschlechts heiraten dürfen.

Es bleibe bei Chinas Position, dass eine Ehe auf einen Mann und eine Frau beschränkt bleibt, erklärte ein Parlamentssprecher in Peking. China hat eine große und lebendige Homosexuellenszene.

Nachdem der benachbarte Inselstaat Taiwan auf richterliche Anordnung im Mai als erstes asiatisches Land die Homoehe eingeführt hatte, keimte auch in Festland-China die Hoffnung auf eine mögliche Legalisierung. Die Volksrepublik sieht Taiwan als chinesisches Staatsgebiet an, Taiwan betont seine Unabhängigkeit.

Vermehrte Zensur ängstigt Chinas Homosexuelle

Die Abfuhr vom Sprecher des Justizausschusses im chinesischen Parlament, Zang Tiewei, aber war unmissverständlich: Die Ehe nur auf die Mann-Frau-Beziehung zu beschränken, passe "zu den Verhältnissen und den historischen und kulturellen Traditionen unseres Landes".

In der Ein-Parteien-Diktatur Chinas existiert das Parlament beinahe nur zum Abnicken der Beschlüsse der Kommunistischen Partei. In der Vergangenheit hatten sich jedoch einzelne Abgeordnete darin wiederholt für eine Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen starkgemacht.

Generell ist Homosexualität in China nicht strafbar. Die lebendige Szene sah sich aber vor allem in jüngere Zeit verstärkt im Visier staatlicher Überwachung und Zensur. Dadurch nahm die Furcht vor wachsender Intoleranz in den vergangenen Monaten deutlich zu.