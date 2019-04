Kim Jong Un und Wladimir Putin Gespräch war "inhaltsvoll"

Das erste Treffen zwischen Kim Jong Un und Wladimir Putin gilt als historisch. Details gaben Nordkoreas Machthaber und der russische Präsident jedoch nicht preis. Beide bezeichneten ihr erstes langes Vier-Augen-Gespräch in Wladiwostok als "inhaltsvoll". Dabei sei es auch um die Situation auf der koreanischen Halbinsel gegangen, die zu den größten internationalen Problemen gehöre, sagte Kim.

Putin sagte, beide Seiten hätten auch darüber gesprochen, wie die Lage verbessert werden könne. Die beiden äußerten sich nach einem mehr als einstündigen Gespräch, übertragen im russischen Fernsehen.

"Wir konnten über die Geschichte unserer Beziehungen und über das Heute sowie die Entwicklung des bilateralen Verhältnisses sprechen", sagte Putin. Vorab hatten er und Kim erklärt, auch über das umstrittene nordkoreanische Atomprogramm zu sprechen. Russland ist als Nachbarland Nordkoreas an einer atomaren Abrüstung dort interessiert. Moskau setzt sich dafür ein, dass für Schritte bei der atomaren Abrüstung die Sanktionen gegen Pjöngjang gelockert werden.

AP/Sergei Ilnitsky Handschlag in Wladiwostok: Mehr als eine Stunde dauerte das Vier-Augen-Gespräch

Im Anschluss an das Vier-Augen-Gespräch begannen die Delegationen beider Länder mehrstündige Verhandlungen. Nach russischen Angaben war aber zunächst nicht geplant, dass Vereinbarungen unterzeichnet werden. Auch eine gemeinsame Gipfelerklärung war demnach nicht vorgesehen. An den Gesprächen nahm auch der russische Außenminister Sergej Lawrow teil.

Kim: "Das ist nur der erste Schritt"

Am Mittwoch hatte Kim mit seinem gepanzerten Sonderzug die Grenze zwischen Nordkorea und Russland überquert. Stunden später war er in der Hafenstadt Wladiwostok im äußersten Osten Russlands angekommen. Er hatte angekündigt, dass dies nicht sein letzter Besuch sein solle. "Das ist nur der erste Schritt." Nach einem Empfang mit militärischen Ehren zog sich der 35-Jährige zurück. Putin war kurz vor dem Treffen mit dem Flugzeug in Wladiwostok eingetroffen.

Die Gespräche finden inmitten neuer Spannungen zwischen Nordkorea und den USA im Streit um Pjöngjangs Atomprogramm statt. Im Februar war ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi gescheitert.