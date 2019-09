Kinderehe in Indien "Ich war sehr jung, als ich verheiratet wurde, oder?"

2007 in dem kleinen Dorf Delwara im nordindischen Bundesstaat Rajasthan. Es wird eine Hochzeit gefeiert, die halbe Dorfgemeinschaft ist eingeladen. Die Fotografin Helena Schätzle ist zufällig auch gerade in Delwara und wird auf die Feier aufmerksam.

Es ist aber nicht die ausgelassene Stimmung, die die Aufmerksamkeit der Fotografin auf sich zieht. "Ich war entsetzt und wollte diese Praktik dokumentieren", sagt sie heute.

Denn: Schätzle war in eine Kinderhochzeit geraten. Es war der Tag, an dem Manika verheiratet wurde, ihre Eltern hatten die Eheschließung arrangiert. "Ich schätze ihr damaliges Alter auf neun Jahre", sagt die Fotografin. Sie blieb noch zwei Wochen im Dorf und lernte die Kinderbraut kennen. Zwölf Jahre ist das nun her.

Seitdem besucht Helena Schätzle Manika fast jedes Jahr und dokumentiert ihr Leben mit ihrem ein paar Jahre älteren Ehemann Ambalal und den zwei Kindern, die sie inzwischen zur Welt gebracht hat.

"Ich war sehr jung, als ich verheiratet wurde, oder?"

Laut dem Uno-Kinderhilfswerk Unicef wird in Indien jedes fünfte Mädchen minderjährig verheiratet - obwohl es gesetzlich verboten ist. Gründe dafür seien vor allem große Armut, soziale Normen oder religiöse Gesetze.

Weltweit wurden laut Unicef einer Schätzung zufolge etwa 765 Millionen Mädchen und Jungen vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet. Kinderehen kommen Unicef zufolge vor allem in mehreren afrikanischen Ländern südlich der Sahara, in Lateinamerika, der Karibik, Süd- sowie Ostasien und in der Pazifikregion vor. Das Phänomen betreffe am häufigsten Kinder aus ärmeren Familien in ländlichen Gebieten.

Manika ist eines davon. Wie geht es ihr damit? "Wenn man sie fragt, geht es ihr immer gut", sagt Schätzle. Sie lebe sehr stark im Moment, das gebe ihr Stärke, auch durch schwere Zeiten zu gehen. Einmal fragte sie die Fotografin: "Ich war sehr jung, als ich verheiratet wurde, oder?" Bei ihren eigenen Kindern will Manika es anders machen, sagt sie: "Sie sollen zur Schule gehen."