Kirgisien Demonstranten stürmen offenbar Regierungssitz und befreien Ex-Präsidenten

Seit der Wahl am Wochenende gibt es in Kirgisien heftige Proteste. Nun wurde offenbar Ex-Präsident Almasbek Atambajew aus einem Gefängnis geholt. In der Hauptstadt soll das Haupt-Regierungsgebäude besetzt worden sein.