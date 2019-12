Wie kann die Erderwärmung begrenzt werden? Wie können CO2-Emissionen eingespart werden? Und wie können Hilfen für Länder aussehen, die bereits heftig vom Klimawandel betroffen sind?

Darüber verhandeln seit Anfang dieser Woche Experten und Regierungsvertreter bei der Uno-Klimakonferenz COP25 in Madrid. Wie sehr die Klimakrise auch junge Erwachsene in Deutschland umtreibt, zeigen die Ergebnisse einer aktuellen SPIEGEL-Umfrage.

Wie denken junge Menschen in anderen Ländern darüber? Engagieren sie sich, und wenn ja, wie? Während der Klimakonferenz in Madrid stellen wir junge Menschen aus der ganzen Welt vor - und berichten, wie sie versuchen, etwas zu verändern. Lesen Sie hier, welche Ideen sie für den Klimaschutz haben.

Tim, 25, Berater im Energiesektor, Niederlande: "Bei Dienstreisen nehmen wir jetzt den Zug - nicht mehr das Flugzeug"

privat Tim

"Ich denke nicht, dass die Niederlande annähernd genug für den Klimawandel tun. Zu unserem Land gehört ein beträchtlicher Meeresabschnitt - wir könnten deutlich mehr Windräder aufstellen. Aber es gibt keinen großen politischen Willen zum Wandel.

Dabei verfügen wir über genügend Informationen, selbst in der Schule haben wir die Grundzüge des Klimawandels besprochen. Für meine Familie war es irgendwann normal, im Supermarkt nachhaltige Produkte zu kaufen. Da gab es wenige Diskussionen, wir alle haben das als Notwendigkeit angesehen.

'Fridays for Future' war hier eine Zeitlang recht groß. Seit ein paar Wochen gibt es aber keine Demonstrationen mehr. Als Berufsanfänger habe ich dort nicht demonstriert. Aber ich versuche, in meinem Bereich etwas zu tun. Ich arbeite in einer internationalen Firma, da würde ich normalerweise viel fliegen. Wir haben uns aber dazu entschlossen, so wenig CO2 wie möglich auszustoßen.

Deshalb versuchen wir, Dienstreisen nun so gut es geht mit dem Zug zu bewältigen. Die Diskussion habe ich mit vorangetrieben. Außerdem habe ich über eine Umweltorganisation eine Shell-Aktie gekauft. Gemeinsam haben wir ein Prozent der Anteile bekommen. Das heißt einer oder eine aus unserer Gruppe kann jetzt zur Versammlung der Anteilseigner gehen und die Vorstände persönlich kritisieren."

Aufgezeichnet von Antonia Schaefer

Agnieszka, 17, Schülerin und Organisatorin der Jugend-Klimastreiks in Polen: "Zu unseren Protesten kommen mehr Mädchen"

Marta Solarz Agnieszka

"Unsere Bewegung begann ganz spontan. Ich habe eine Nachricht an die Messenger-Gruppe unserer Klasse geschrieben: Wer möchte etwas gegen den Klimawandel tun? Dieser Post verbreitete sich schnell, erst auch an anderen Warschauer Schulen und dann in ganz Polen.

Wir fühlten uns als Teil einer globalen Bewegung, denn damals im Dezember 2018 war Greta gerade in Katowice beim Klimagipfel. Sie war eine große Inspiration für uns. Zu unserem ersten Marsch im März kamen gleich Zehntausend Leute. An unserer Schule haben die Lehrer sehr offen reagiert, sie haben uns signalisiert, dass wir uns engagieren dürfen. Es gibt aber auch Schulen, an denen die Klimastreiks verboten wurden.

Wir versuchen, unsere Streiks alle eineinhalb Monate abzuhalten, damit wir nicht zu viel in der Schule verpassen. Am 20. September gingen dann sogar in 72 Städten Schüler für das Klima auf die Straße. Wir beobachten, dass mehr Mädchen als Jungen zu den Protesten kommen. Mädchen scheinen irgendwie verantwortungsbewusster zu sein.

Mit unseren Demos wenden wir uns an die Mächtigen in diesem Land: Wir fordern von den Medien, mehr über die Erderwärmung zu berichten. Und die Regierung sollte sich nach den Empfehlungen des Weltklimarats IPCC richten. Jetzt müssen Taten folgen. Selbst wenn alle Leute in Polen aufhören, Fleisch zu essen und auf Flugreisen verzichten, wäre das nicht genug.

Wir brauchen Veränderungen im System. In Polen muss der gesamte Energiesektor umgestellt werden - auch das Kraftwerk Belchatów, das einer der größten Produzenten von CO2 in Europa ist. Unsere Parolen lauten: Erhöht nicht die Temperatur! Und: Erst die Natur, dann die Matura!"

Aufgezeichnet von Marta Solarz

Tianran, 17, Schülerin aus China: "Die Luft in China ist viel besser als früher"

Georg Fahrion/ DER SPIEGEL Tianran

"Von 'Fridays for Future' habe ich gehört, aber umfassend darüber informiert bin ich nicht. Soweit ich weiß, haben sie eine einflussreiche Initiative aufgebaut. Aus meiner Perspektive ist es aber vielversprechender, die Klimafrage gemeinsam und vereint anzupacken, als aggressiv aufzutreten.

Unsere Regierung unterstützt viele Klimaforscher und Umweltorganisationen mit Geld und hat strengere Regeln für die Industrie erlassen. Die Luft in China ist heute viel besser als früher.

Nach meinem Schulabschluss will ich Architektur und Umweltwissenschaften studieren, am liebsten an der Brown University in den USA. Dort haben sie viele fortschrittliche Forschungsansätze und entwickeln neue Technologien. Wenn ich einmal Architektin bin, möchte ich mich auf klimaneutrale Gebäude spezialisieren. Grüne Technologie ist aus meiner Sicht die effektivste und nützlichste Lösung, um das Klimaproblem zu lösen.

An unserer Schule habe ich bereits ein Projekt umgesetzt, mit dem wir uns die nachhaltige Nutzung von Regenwasser angeschaut haben. In China wird das Regenwasser meist in die Kanalisation geleitet, aber stattdessen könnten wir es auch sammeln. Ich habe herausgefunden, dass unsere Schule das Regenwasser vom Abwasser separiert, das ist schon mal gut. Aber wir sollten noch mehr Pflanzen anpflanzen, die das Regenwasser absorbieren können. Hier in der Schule könnten wir vielleicht eine Wand begrünen."

Aufgezeichnet von Georg Fahrion

