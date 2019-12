Weltweit haben in diesem Jahr vor allem Schülerinnen und Studenten die Schule oder Vorlesung ausfallen lassen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Andere halten nicht viel von Protesten, aber bemühen sich, umweltbewusst zu leben.

Was sie vereint: Sie machen sich Sorgen um den Klimawandel und Gedanken, wie dieser aufgehalten werden könnte. Das zeigt auch die jüngste repräsentative SPIEGEL-Umfrage unter 18- bis 29-Jährigen in Deutschland: Umwelt- und Klimaschutz interessiert und bewegt junge Menschen hierzulande durchaus, doch über den richtigen Weg, um die Krise zu bewältigen, sind sie sich uneins.

Uneins sind sich viele offenbar auch mit ihren Eltern, wenn es um Klima- und Umweltschutz geht: So halten deren Mütter und Väter Demos für zu gefährlich oder wollen im Alltag nicht auf Fleisch und Plastik verzichten.

Drei junge Erwachsene aus Russland, Finnland und Israel erzählen, wie sie versuchen, ihre Familien aufzuklären, und woran sie bei diesem Generationenkonflikt scheitern.

Maija, 19, macht gerade ein Gap-Year, will dann Soziologie studieren, Finnland: "Meine Eltern wehren Gespräche und meine Ideen ab"

Alessandro Rampazzo Maija

"Ich mache mir ziemlich Sorgen wegen des Klimawandels, ich weiß noch nicht mal, ob ich eigene Kinder will - es gibt einfach schon zu viele Menschen auf der Erde. Vielleicht werde ich stattdessen eins adoptieren. Aber wenn ich mit meinen Eltern über all das sprechen will, wehren sie ab. Keine Ahnung, sie sind halt aus einer anderen Generation.

Ich habe auch versucht, vegetarisch zu leben, weil es besser für das Klima ist, aber auch das ging mit meinen Eltern nicht. Nächste Woche ziehe ich von zu Hause aus, und meine beiden neuen Mitbewohnerinnen sind Veganerinnen, da werde ich meine Ernährung sicherlich umstellen.

Den letzten Klimastreik in Helsinki im April habe ich verpasst, weil ich da in Bosnien-Herzegowina war. Sonst wäre ich aber auf jeden Fall hingegangen. Es ist gut, dass es die 'Fridays for Future'-Demonstrationen gibt. Was dabei aber nicht vergessen werden darf: Es gibt schon viele Bewegungen, zum Beispiel von Indigenen in Süd- und Nordamerika, die viel gute Arbeit für den Klimaschutz leisten, aber nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen.

Das hier von National Geographic habe ich letztens auf meinem Instagram gepostet: 'Studien zeigen, dass indigene Völker weniger als fünf Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, aber 25 Prozent der Landmasse halten und dadurch 80 Prozent der Biodiversität schützen.' Aber das wird nicht anerkannt, denke ich, und dann kommt dieses schwedische Mädchen, Greta Thunberg, und alle sind plötzlich verrückt nach ihr. Es ist gut, weil es die Diskussion weiterbringt, aber es ist auch unfair."

Aufgezeichnet von Raphael Thelen

Arschak, 25, Umweltaktivist und "Fridays for Future"-Koordinator aus Russland: "Wegen meiner Demos droht mir Ordnungshaft"

Zhanna Ismailowa Arschak

"In Russland war bis vor Kurzem über den Klimawandel kaum etwas bekannt. Ich habe das Thema entdeckt, als ich darüber auf Englisch gelesen habe.

Ich beteilige mich seit 37 Wochen an den 'Fridays for Future'-Protesten - inzwischen koordiniere ich die Bewegung in Russland sogar. Ende September sind um die 700 Menschen in 30 Städten auf die Straße gegangen - nicht viele, aber immerhin.

Im vergangenen Sommer gab es hier so viele Naturkatastrophen, dass immer mehr Menschen begreifen: Etwas stimmt nicht. Die Rede von Greta Thunberg wurde breit diskutiert, und auch in unabhängigen Medien rückt der Klimawandel stärker in den Fokus.

Für viele Jugendliche sind zwar die Probleme in Wirtschaft und Politik nach wie vor wichtiger, aber die meisten meiner Freunde unterstützen mich. Ich habe auch meine Eltern aufgeklärt, und nun ist ihre Skepsis weg. Aber aus Angst um mich begrüßen sie mein Engagement nicht. Ich warte noch auf ein Urteil wegen der Teilnahme an einer nicht genehmigten Kundgebung - entweder Ordnungsgeld oder bis zu zehn Tage Ordnungshaft.

Auch eine umweltfreundliche Lebensweise ist wichtig. Das ist hier schwierig, wir haben zum Beispiel kaum Möglichkeiten für die Abfalltrennung. Dann lieber weniger Abfälle verursachen: keine Einwegtüten, keine Lebensmittel in Kunststoffverpackungen. Unter uns Jugendlichen ist das inzwischen schon viel populärer als noch vor fünf Jahren."

Aufgezeichnet von Alexander Chernyshev

Rotem, 21, Kindergarten-Assistentin aus Israel: "Die Eltern meines Freundes benutzen nur Plastikgeschirr"

Chen Azulay Rotem

"Ich versuche, weniger Plastik zu benutzen und mehr zu recyceln. Obwohl das sehr schwierig ist, wenn die Leute, mit denen man zusammenlebt, das nicht tun wollen. Das sind meine Eltern. Zusammen mit ihnen und meiner kleinen Schwester wohne ich in Kiryat Ono, einer kleinen Stadt in der Nähe von Tel Aviv.

Meine Schwester ist erst neun Jahre alt und interessiert sich nicht für die Umwelt. Meine andere Schwester schon. Sie ist 16 Jahre alt und wohnt im Internat. Wenn sie nach Hause kommt, dann gibt sie mir ihren Plastikmüll, den ich in meinem Zimmer sammle und dann wegbringe. Ich mache es nicht immer, aber ich versuche es.

Mit meinen Eltern habe ich schon oft über den Klimawandel gesprochen. Aber sie haben Verhaltensweisen, die lassen sich nicht einfach von heute auf morgen ändern. Immerhin benutzen sie kein Plastikgeschirr mehr. Bei der Familie von meinem Freund ist das anders: Da ist alles aus Plastik, die Teller und das Besteck. Und nach jedem Essen schmeißen die einfach alles weg. Meine Mutter kauft manchmal auch noch Becher aus Plastik, die verstecke ich dann und hoffe, dass sie sie nicht finden und normale Tassen nehmen."

Aufgezeichnet von Stefanie Witterauf

Klima-Aktionär, Müll-Sammlerin oder Eltern-Aufklärerin - lesen Sie hier alle Protokolle: