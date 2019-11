Empörung über "Klimanotstand" im EU-Parlament Unionsabgeordnete ziehen Parallele zur NS-Zeit

Das EU-Parlament entschied in einer gemeinsamen Resolution, auf die Probleme des Klimawandels aufmerksam zu machen. Einzelne Unionsabgeordnete stören sich am Begriff "Notstand". Denn der erinnere sie an die Hitler-Zeit.