Hat er sich in den Bergen versteckt? Ist er im nahen Venezuela untergeschlüpft? Wie konnte er überhaupt untertauchen, schließlich ist er angeblich nahezu blind und bräuchte Helfershelfer? Ganz Kolumbien rätselt über das Verschwinden von Seuxis Hernández Solarte alias Jesús Santrich - so nennt sich der ehemalige Rebellenführer, seit er sich vor vielen Jahren der Guerilla Farc anschloss.

Am Morgen des 30. Juni wollten Leibwächter, die von der Regierung gestellt waren, Santrich in einem Camp ehemaliger Farc-Guerrilleros im Norden des Landes abholen, um ihn in die Großstadt Barranquilla zu bringen. Dort sollte er auf einer Veranstaltung seiner Anhänger auftreten. Doch sein Zimmer war leer, das Fenster offen, draußen waren mehrere Reifen aufeinandergestapelt - sie dienten offenbar als Fluchttreppe.

Das Verschwinden des ehemaligen Guerilla-Bosses hat jede Menge Spekulationen ausgelöst. Santrich sei geflüchtet, weil seine Gegner ihn in Barranquilla ermorden wollten, behaupten seine Anhänger. Er habe sich nach Venezuela abgesetzt, wo er vor der kolumbianischen und der US-Justiz sicher sei, glauben Kritiker. Das Camp, aus dem er verschwunden ist, liegt nur wenige Kilometer von der venezolanischen Grenze entfernt.

Fest steht: Mit seinem Abtauchen hat der ehemalige Guerillaboss dem ohnehin umstrittenen Friedensprozess schweren Schaden zugefügt. Santrich habe Kolumbien "der Lächerlichkeit preisgegeben", schrieb die konservative kolumbianische Schriftstellerin María Clara Ospina in der spanischsprachigen Ausgabe des "Miami Herald". Sein Verschwinden bestärkt die Kritiker des Friedensabkommens um Ex-Präsident Alvaro Uribe: Sie hatten die juristische Sonderbehandlung der ehemaligen Guerillabosse von Anfang an beklagt, weil sie den Guerrilleros Straffreiheit zusichere.

Sturm der Entrüstung

Santrich hatte die Waffen niedergelegt, so wie die meisten ehemaligen Rebellen der Farc, die vor zweieinhalb Jahren ein Friedensabkommen mit der Regierung geschlossen hatte. Die USA hatten seine Auslieferung wegen Drogenhandels beantragt, doch nach einigem juristischen Hin und Her war er Mitte Mai in letzter Minute freigekommen. Ein Richter der kolumbianischen "Sonderjustiz für den Frieden" (JEP), die für die Verfolgung besonders schwerer Verbrechen ehemaliger Farc-Guerrilleros zuständig ist, hatte ihn auf freien Fuß gesetzt.

Die Entscheidung, Santrich nicht auszuliefern, hatte in Kolumbien einen Sturm der Entrüstung ausgelöst; der Generalstaatsanwalt und die Justizministerin waren aus Protest zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft ließ ihn erneut festnehmen, angeblich waren neue Indizien wegen seiner möglichen Verwicklung in Drogenhandel aufgetaucht. Doch der Oberste Gerichtshof setzte ihn kurz darauf wieder auf freien Fuß.

Santrich hätte im vergangenen Jahr eines von zehn Mandaten als Kongressabgeordneter antreten sollen, die den Ex-Guerrilleros im Rahmen des Friedensabkommens zugesichert worden waren. Die Farc hatte sich nach dem Abschluss des Friedensabkommens in eine politische Partei verwandelt. Doch der Ex-Guerrillero wurde auf Antrag der USA wegen seiner möglichen Verwicklung in Drogenhandel verhaftet, bevor er sein Mandat antreten konnte.

Für die juristische Verfolgung von Kongressabgeordneten sei allein der Oberste Gerichtshof zuständig, begründeten die obersten Richter ihre Entscheidung, Santrich auf freien Fuß zu setzen,selbst wenn der Betroffene sein Mandat noch nicht angetreten habe.

Wenn Santrich jetzt in Venezuela auftauchen sollte, hätte das Oberste Gericht sich blamiert - und die gesamte mühsam ausgehandelte "Sonderjustiz für den Frieden" (JEP), ein tragender Pfeiler des Friedensabkommens, wäre in Verruf geraten.

Kolumbiens konservativer Präsident Iván Duque stand dem Friedensabkommen schon immer skeptisch gegenüber; er hatte vergeblich versucht, die Sondergesetzgebung für die Guerrilleros im Kongress auszuhebeln. Sein Mentor, der immer noch sehr beliebte Ex-Präsident Álvaro Uribe, machte vor der Unterzeichnung im November 2016 Stimmung gegen das Abkommen. Er war dabei so erfolgreich, dass eine Mehrheit der Befragten das Vertragswerk bei einem Plebiszit ablehnte.

Tausende Ex-Guerrilleros sitzen in Übergangslagern

Aber nicht nur die Konservativen kritisieren das Abkommen, das weltweit gefeiert wurde und dem damaligen Präsidenten Juan Manuel Santos zum Friedensnobelpreis verhalf. Tausende Ex-Guerrilleros sitzen nach wie vor in Übergangslagern, ohne Aussicht auf Jobs oder ein Leben unter würdigen Bedingungen. Unter ihnen wächst der Frust, viele fühlen sich von der Regierung verraten.

Die Regierung hatte versprochen, die Ex-Guerrilleros in Projekten unterzubringen, die eine Alternative zum Coca-Anbau darstellten. Doch dafür müssten Straßen gebaut werden, in den ehemaligen Kriegsgebieten fehlt es an einer Infrastruktur, um die Produkte zu den Märkten zu bringen. Die Sammelcamps, in denen die Ex-Guerrilleros leben, sollten eigentlich ein Provisorium sein, eine erste Station auf dem Weg in ein ziviles Leben. Doch sie sind zum Dauerzustand geworden.

Hinzu kommt, dass die Streitkräfte nicht in der Lage sind, wie versprochen die Sicherheit der Ex-Rebellen zu garantieren: Über 130 ehemalige Guerrilleros wurden seit dem Abschluss des Friedensabkommens ermordet.

Viele ehemalige Farc-Kämpfer haben sich deshalb den sogenannten "Dissidenten" angeschlossen, abtrünnigen Farc-Kämpfern, die nie ihre Waffen niedergelegt haben. Andere sind zur Guerilla ELN übergelaufen oder arbeiten für Drogengangs.

Santrich wäre weder der erste noch der prominenteste der ehemaligen Farc-Comandantes, die sich abgesetzt haben: Ex-Comandante Iván Márquez, der die Guerillafraktion bei den Verhandlungen mit der Regierung anführte, weilt seit August vergangenen Jahres an unbekanntem Ort. Viele vermuten, dass er sich in Venezuela aufhält.

Fernando Vergara/ AP Iván Márquez 2017: Hat er die Flucht seines Freundes eingefädelt?

"Es war ein schwerer Fehler, dass wir die Waffen abgegeben haben", schrieb er Ende Mai in einem Brief, den er auf Twitter veröffentlichte. Nur der Waffenbesitz hätte garantieren können, dass die Regierung ihre Versprechen erfülle, so Márquez. Die Regierung habe das Friedensabkommen von Havanna "verraten".

Mit seinem Brandbrief wollte der ehemalige Chefunterhändler der Farc seinem Ex-Gefährten Santrich beistehen, der kurz zuvor direkt nach seiner Freilassung erneut verhaftet worden war.

Jetzt glauben viele Kolumbianer, dass Márquez die Flucht seines Freundes eingefädelt hat. Wenn sich die beiden demnächst gemeinsam zu Wort melden, würde das wohl niemanden überraschen.