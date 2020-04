Venezolaner in der Coronakrise Flucht vor der Pandemie, zurück in den Hunger

In Kolumbien arbeiten rund 1,7 Millionen Venezolaner. In der Corona-Pandemie verlieren die meisten ihre Bleibe und ihren Job. Nun müssen sie sich auf den gefährlichen Weg zurück in ihre krisengeschüttelte Heimat machen.