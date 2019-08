Kolumbien Präsident Duque kündigt Militäreinsatz gegen Ex-Farc-Anführer an

Der kolumbianische Präsident Iván Duque will militärisch gegen mehrere ehemalige hochrangige Farc-Anführer vorgehen. Eine eigens geschaffene Spezialeinheit werde die Ex-Chefs der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc) verfolgen und dabei unter anderem von Ermittlern und dem Geheimdienst unterstützt, sagte Duque. Er reagierte damit auf die Ankündigung der früheren Farc-Anführer, den bewaffneten Kampf drei Jahre nach dem Friedensabkommen wiederaufzunehmen.

Die Farc hatte ein halbes Jahrhundert lang gegen die Regierung in Bogotá gekämpft, mehr als 260.000 Menschen wurden in dem bewaffneten Konflikt getötet. Das Friedensabkommen war unter Führung des damaligen kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos ausgehandelt worden. Es beendete den jahrzehntelangen Guerilla-Krieg mit den Farc-Rebellen.

Santos' Nachfolger Duque hatte im Wahlkampf angekündigt, den Friedensvertrag zu ändern. Er hält ihn für zu nachsichtig gegenüber ehemaligen Farc-Mitgliedern. Die Ex-Guerilleros werfen der Regierung vor, ihre Verpflichtungen nicht zu erfüllen. So gehe die Wiedereingliederung ins Zivilleben nur schleppend voran. Zudem seien zahlreiche frühere Rebellen getötet worden, vermutlich von ehemaligen rechten Paramilitärs. Viele frühere Farc-Kämpfer haben sich bereits kriminellen Gruppen angeschlossen und sind wieder in den Untergrund gegangen.

Ex-Farc-Anführer will wieder kämpfen

Der ehemalige Farc-Anführer Iván Márquez hatte am Donnerstag in einem Video auf der Online-Plattform Youtube die Wiederaufnahme des Kampfes angekündigt.

Auch der in Kolumbien seit Ende Juni gesuchte ehemalige Farc-Anführer Jesús Santrich taucht in dem Video auf. Beide gehörten zu den Farc-Unterhändlern des Friedensabkommens von 2016 mit Kolumbiens Regierung. Die Farc-Kämpfer gaben damals ihre Waffen ab und wandelten sich in eine politische Partei um.

Die kolumbianische Regierung habe den Friedensvertrag mit der Farc verraten, hieß es in der Video-Botschaft weiter. Die Gruppe um Márquez werde "zu den Waffen greifen", um sich gegen die Unterdrückung seitens der Regierung zu wehren. Man sei bereit, mit der kleineren Rebellenorganisation ELN zusammenzuarbeiten.

Der frühere Farc-Chef Rodrigo Londoño lehnte die Wiederaufnahme des Kampfes hingegen ab. "Die große Mehrheit hält sich an die Abmachungen. Trotz aller Schwierigkeiten stehen wir auf der Seite des Friedens", schrieb er auf Twitter.