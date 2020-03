Kommunalwahlen in Frankreich trotz Corona "Es ist wahnwitzig"

Restaurants, Bars, Theater sind geschlossen. Das öffentliche Leben in Frankreich steht weitgehend still. Trotzdem hatte Präsident Macron die Bürger an die Urne gebeten. Die Kritik an der Entscheidung wächst.

Aus Paris berichtet Tanja Kuchenbecker