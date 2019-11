Bürgerkrieg im Kongo Uno-Mission übernimmt Verantwortung für Tod eines Demonstranten

Die Uno-Friedenstruppe Monusco hat die Verantwortung für den Tod eines Demonstranten bei einem gegen die Blauhelme gerichteten Protest im Osten der Demokratischen Republik Kongo übernommen. Nach den vorliegenden Informationen sei die Uno-Mission "für den Tod dieses jungen Mannes verantwortlich", sagte ein Monusco-Sprecher am Mittwoch in Kinshasa.

Der tödliche Vorfall hatte sich am Dienstag in dem Ort Beni ereignet. Die Monusco steht wegen ihrer hohen Kosten und geringen Effizienz seit Langem in der Kritik, in den vergangenen Tagen verstärkten sich die Proteste dramatisch.

Der junge Mann sei tödlich getroffen worden, "als er einen Molotow-Cocktail werfen wollte", sagte Monusco-Chefin Leila Zerrougui. Die Mission leitete eine Untersuchung des Vorfalls ein. Bei den Auseinandersetzungen in Beni standen sich nach dem Bericht eines Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP rund hundert Demonstranten und Blauhelm-Soldaten aus Malawi gegenüber. Welcher Uno-Soldat auf den Demonstranten schoss, konnte die Monusco nach eigenen Angaben zunächst nicht feststellen.

In Beni, Butembo und Goma gab es in den vergangenen Tagen mehrfach Demonstrationen gegen die Monusco, der mangelnder Schutz der Zivilbevölkerung vor Milizen vorgeworfen wird. Dabei wurden am Montag nach Angaben von militärischen Ermittlern vier Menschen getötet. Für Dienstag bestätigte die Monusco zwei Todesfälle, einen in Beni und einen in Butembo.

In Goma demonstrierten am Mittwoch rund hundert Studenten gegen die Monusco. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein. Ein Student wurde bei dem Polizeieinsatz verletzt, etwa zehn Demonstranten wurden festgenommen.

Die Gegend um Beni ist reich an Bodenschätzen - zahlreiche Rebellengruppen kämpfen dort gegeneinander und gegen die Armee. Zudem ist in der Region Ebola ausgebrochen, in den vergangenen zwei Monaten starben mehr als 200 Menschen an der Seuche.