Vorladung durch Sondergericht Kosovos Regierungschef Haradinaj tritt zurück

Der kosovarische Regierungschef Ramush Haradinaj ist zurückgetreten. Er sei als Verdächtiger vom Sondergericht für Kriegsverbrechen während des Kosovokriegs in Den Haag vorgeladen worden, sagte Haradinaj.

Das Sondergericht in Den Haag wurde 2017 eingerichtet und soll mutmaßliche Verbrechen der UCK im bewaffneten Konflikt mit Serbien in den Jahren 1998 bis 2000 aufklären. Haradinaj war seit September 2017 Ministerpräsident des seit 2008 unabhängigen Kosovos.

Er werde der Vorladung nachkommen, wolle dies aber nicht als Premierminister tun. Haradinaj sagte weiter, er habe sein Kabinett über den Schritt unterrichtet und den Präsidenten des Landes ersucht, vorgezogene Parlamentswahlen anzusetzen.

Die serbischen Behörden werfen dem ehemaligen Kommandeur der Rebellenorganisation UCK Verbrechen an der serbischen Zivilbevölkerung während des Kosovokriegs (1998-1999) vor.

Das in großer Mehrheit von Albanern bewohnte Kosovo hatte früher zu Serbien gehört und im Krieg 1999 für seine Unabhängigkeit gekämpft. Offiziell ist das Kosovo seit 2008 unabhängig und wird von mehr als hundert Staaten anerkannt.

Serbien hat die Abspaltung seiner ehemaligen Provinz nie anerkannt und betrachtet das Kosovo immer noch als sein Staatsgebiet. Derzeit leben noch etwas mehr als 100.000 Serben im Kosovo.

Anmerkung in einer früheren Version dieses Artikels hieß es, Haradinaj sei vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vorgeladen worden. Das ist unzutreffend. Er wurde von den Kosovo Specialist Chambers vorgeladen, einem Sondergericht das mutmaßliche Verbrechen der UCK im bewaffneten Konflikt mit Serbien in den Jahren 1998 bis 2000 aufklären soll und seinen Sitz ebenfalls in Den Haag hat. Wir haben den Fehler korrigiert.