Wahl in Kosovo Machtkampf unter alten Kameraden

Es klingt gut, was kosovarische Spitzenpolitiker den Bürgern im Land derzeit versprechen: einen konsequenten Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität, mehr Rechtsstaatlichkeit, Investitionen, eine bessere Sozialpolitik. Dinge, die das drittärmste Land Europas bitter nötig hat.

Viele Kosovaren dürften diese vollmundigen Wahlkampfversprechen nicht nur als unglaubwürdig empfinden, Getöse vor der Parlamentswahl am Sonntag, sondern als zynisch. Denn die meisten Politiker im Land, die nun Recht, Ordnung und Wohlstand für Kosovo in Aussicht stellen, sind selbst verdächtig, korrupt und in organisierte Verbrechen verstrickt zu sein.

Tatsächlich geht es bei dieser Entscheidung kaum um ein besseres Leben für die Bürger. Bereits zum zweiten Mal binnen zwei Jahren muss eine Wahl nach einer Regierungskrise wiederholt werden, ohnehin sind Kosovos politische Verhältnisse seit jeher äußerst fragil, keine Regierung hat im vergangenen Jahrzehnt ein reguläres vierjähriges Mandat lang gehalten. Diesmal steht die Wahl im Zeichen erbitterter Machtkämpfe, die die ehemaligen Anführer der einstigen kosovarischen Befreiungsarmee UCK untereinander ausfechten.

Armend Nimani/ AFP Ex-Premier Ramush Haradinaj: Politische Flucht nach vorn

Von der Neuordnung der politischen Kräfteverhältnisse nach der Wahl wird abhängen, wie es außenpolitisch weitergeht, vor allem im Verhältnis zu Serbien. Zwei Jahrzehnte nach dem Kosovo-Krieg und elf Jahre nach der kosovarischen Unabhängigkeitserklärung gibt es keinerlei Anzeichen für eine baldige Normalisierung in den Beziehungen beider Länder. Im Gegenteil, es geht von Tiefpunkt zu Tiefpunkt. So etwa haben in letzter Zeit auf serbische Initiative hin eine Reihe von Ländern ihre Anerkennung Kosovos widerrufen.

Der früher von der Europäischen Union moderierte Dialog zwischen Serbien und Kosovo ist tot, Einfluss auf sie hat Brüssel kaum noch. Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Serbien und Kosovo sind derzeit unwahrscheinlich, doch an Kriegsrethorik lassen es die Führungen beider Länder nicht fehlen. Kosovo bleibt damit der gefährlichste Brandherd in der ohnehin konfliktträchtigen Westbalkan-Region.

Initiiert wurde die vorgezogene Wahl im Juli durch ein politisches Manöver von Regierungschef Ramush Haradinaj, nachdem er eine Vorladung vom Kosovo-Sondertribunal (KSC) in Den Haag erhalten hatte. Das Tribunal untersucht Kriegsverbrechen der UCK zwischen 1998 und 2000. Dem Ex-UCK-Kommandanten Haradinaj konnten bisher keine Vergehen nachgewiesen werden, auch, weil Zeugen ermordet wurden oder plötzlich nicht mehr aussagen wollten.

Als der Premier nun erneut eine Vorladung zu einer Vernehmung bekam, trat er als Regierungschef überraschend zurück. Doch was als ehrenhafte Geste wirken sollte, war in Wirklichkeit eine politische Flucht nach vorn.

Partner in der Regierung, Rivalen im Wahlkampf

Haradinaj und der gegenwärtige Interims-Staatschef Hashim Thaci, ebenfalls Ex-UCK-Kommandant und verdächtig, Kriegsverbrechen begangen zu haben, sind Rivalen und kämpfen um ihre politische Zukunft. Für beide wäre eine Anklage vor dem KSC zumindest vorübergehend das politische Karriereende.

Visar Kryeziu/ AP Koalitionspartner und ehemaliger UCK-Kamerad: Haradinaj-Konkurrent Hashim Thaci

Auch andere prominente Beteiligte an den innerkosovarischen Machtkämpfen, darunter Parlamentspräsident Kadri Veseli und Vizepremier Fatmir Limaj, die jeweils eigene Parteien anführen, stehen unter Verdacht, Kriegsverbrechen begangen zu haben. In Haradinajs formal noch amtierender "Kriegskoalition" sind sie als Partner vereint - im Wahlkampf jedoch Rivalen.

Der seit langem schwelende Machtkampf der ehemaligen UCK-Kameraden brach letztes Jahr offen aus, als Thaci zur Lösung des Konfliktes mit Serbien zusammen mit dem serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vucic die Idee eines Gebietsaustausches ins Gespräch brachte. Thaci versuchte damit, sich international als unentbehrlicher politischer Partner zu präsentieren. Haradinaj lehnte die Idee strikt ab, wohlwissend, dass sie in der Bevölkerung Kosovos unpopulär ist.

Ende 2018 ging Haradinaj seinerseits in die politische Offensive, als er auf serbische Waren hundertprozentige Strafzölle verhängen ließ, nachdem Serbien Kosovos Interpol-Mitgliedschaft blockiert hatte. Zwar empörten sich die USA und die EU, Haradinaj weigerte sich jedoch, die Zölle zurückzunehmen. Das brachte ihm unter vielen Kosovaren den Ruf eines patriotischen Helden ein, der es wagt, dem Westen die Stirn zu bieten. Dieses Kapital will der Ex-Premier nun bei der Wahl in Stimmen ummünzen.

"Kosovo erstickt an Korruption und Machtmissbrauch"

Als zivile Alternative für Kosovo käme der frühere Studentenführer Albin Kurti in Frage, der Chef der linken, teils nationalistischen Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung). Kurti genießt den Ruf, einer der wenigen integren, unbestechlichen Politiker des Landes zu sein. Doch obwohl seine Partei seit langem stärkste politische Einzelkraft in Kosovo ist, blieb sie von politischer Teilhabe bisher ausgeschlossen, auch auf Betreiben der internationalen Gemeinschaft. Die Gründe: Kurti führte immer wieder gewaltsame Straßen- und Parlamentsproteste an. Er kritisiert die Kungelei des Westens mit der korrupten Elite Kosovos und tritt außerdem für eine Vereinigung Kosovos mit Albanien per Referendum ein.

Ob Vetevendosje nach der Wahl endlich mitregieren kann, wird maßgeblich auch von der künftigen US-Westbalkan-Politik abhängen, die gerade einen Wandel erfährt. Donald Trumps neuer Sonderbeauftragter für den Westbalkan, Matthew Palmer, ein ausgewiesener Kenner der Region, soll mehr Ruhe und Struktur in das US-Engagement in der Region bringen.

Anderseits ernannte Trump in dieser Woche überraschend den Berliner US-Botschafter Richard Grenell zum Sonderbeauftragten für den serbisch-kosovarischen Dialog - eine Personalie, die für Verwirrung sorgte. In jeden Fall bleibt abzuwarten, inwieweit die USA künftig auf größere Distanz zur bisherigen Elite in Kosovo und anderswo gehen.

Europas jüngster Staat könnte einen politischen Aufbruch gut gebrauchen. Die Menschen fliehen in Scharen aus dem Land, die Daheimgebliebenen leben häufig von Rücküberweisungen oder indirekt durch internationale Finanzhilfe. Der politische Frust in der Öffentlichkeit wächst unaufhörlich. Die ehemalige kosovarische Staatpräsidentin Atifete Jahjaga drückte es im Frühsommer auf einer Veranstaltung so aus: "Kosovo erstickt an Korruption und Machtmissbrauch. Wir brauchen, wie nie zuvor, eine positive Veränderung."