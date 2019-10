Nach der Wahl in Kosovo Der Anti-Autokrat

Zwei Jahrzehnte lang wurde Kosovo fast ausschließlich von den ehemaligen Warlords der kosovarischen Befreiungsarmee UCK regiert. Sie sind korrupt, versorgten ihre Familien- und Freundesclans mit Posten und stehen unter Verdacht, schwere Kriegsverbrechen begangen zu haben. Unter ihrer Herrschaft gediehen Vetternwirtschaft und organisierte Kriminalität, während viele Menschen angesichts bitterer Armut und Perspektivlosigkeit aus dem Land flohen.

Nun kündigt sich in Kosovo ein Epochenwechsel an. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag siegte die linke Oppositionspartei Vetevendosje (Selbstbestimmung) des ehemaligen Studentenführers Albin Kurti. Er wird nun wohl nächster Regierungschef. Der 44-Jährige, der einst politischer Gefangener in Serbien war und während der Haft misshandelt wurde, ist seit Jahren unerbittlicher Kritiker des Polit-Establishments in seiner Heimat. Er genießt großes Ansehen in der Bevölkerung, weil er als unbeugsam und unbestechlich gilt. Und er verspricht den radikalen Wandel Kosovos hin zu Rechtstaatlichkeit, integrer Regierungsführung und sozialverträglichen Lebensumständen.

Politologen und Kommentatoren unabhängiger Medien in Kosovo bejubelten das Wahlergebnis deshalb bereits als "politisches Erdbeben". Kurti selbst schrieb auf seiner Facebook-Seite: "Die Bürger haben verhindert, dass das kosovarische Drama eines Staates in Geiselhaft ein tragisches Ende nimmt."

Eigentlich ist Vetevendosje schon lange stärkste politische Kraft im Land. Von einer Beteiligung an der Macht blieb sie bisher jedoch ausgeschlossen. Nicht nur sah sich das Polit-Establishment durch die Reformprogrammatik der Partei bedroht. Auch die Vertreter der internationalen Gemeinschaft in Kosovo boykottierten Kurti als Gesprächspartner, unter anderem, weil er als Unruhestifter galt. Er und seine Parteigenossen organisierten in der Vergangenheit häufig gewaltsame Straßen- und Parlamentsproteste traten für eine Staatsvereinigung mit Albanien ein.

Politrebell schlägt moderatere Töne an

Doch seit einigen Jahren bemüht sich der frühere Politrebell um mehr Kompatibilität - vor allem im Stil, aber auch inhaltlich. Gewaltsam tritt Vetevendosje längst nicht mehr auf, eine Vereinigung zu Großalbanien propagiert Kurti ebenfalls nicht mehr als konkretes politisches Projekt, er spricht stattdessen lieber von "einer Nation in zwei Staaten" und der langfristigen Möglichkeit eines Zusammenwachsens. Umgekehrt ist den Vertretern der internationalen Gemeinschaft in Kosovo klar geworden, dass die bislang herrschenden UCK-"Kriegskoalitionäre" das Land in eine Sackgasse geführt haben und Vetevendosje als politischer Faktor auf Dauer nicht ignoriert werden kann.

Kurti stehen nun erst einmal schwierige Koalitionsverhandlungen mit der zweitplatzierten Partei bevor, der konservativen Demokratischen Liga Kosovos (LDK) des 2006 verstorbenen Staatsgründers Ibrahim Rugova. Zwar gilt LDK-Spitzenkandidatin Vjosa Osmani ebenfalls als integre Politikerin. Doch Teile ihrer Partei gehören selbst zum kompromittierten Establishments.

Dialog über den Dialog mit Serbien

Mit Kurti als Regierungschef stehen Kosovo allemal aufregende Zeiten bevor. Interessant dürfte werden, wie er die verfilzte Staatsverwaltung umkrempeln, die Korruption bekämpfen und dem verarmten Land eine bessere Sozialpolitik ermöglichen will. Gegenüber den ausländischen Schutzmächten, die nach seiner Meinung zu sehr mit der korrupten Elite gekungelt haben, tritt er mit antikolonialem Selbstbewusstsein auf.

Auch das Verhältnis zu Serbien könnte sich noch stürmischer gestalten als bisher. Kurti strebt einen innerkosovoarischen "Bürgerdialog über den Dialog mit Serbien" an, bevor die bilateralen Gespräche überhaupt wieder aufgenommen werden. Eine Regierungsbeteiligung der von Belgrad gesteuerten "Serbischen Liste" Kosovos lehnt Kurti ab, er will stattdessen mit unabhängigen serbischen Politikern zusammenarbeiten. Abzuwarten bleibt, ob Kurti ein Zeichen gegen die häufigen Übergriffe auf Serben im Kosovo und gegen ihre Marginalisierung setzen wird.

Eines hat die kosovarische Parlamentswahl von Sonntag allerdings jetzt schon bewirkt: Nach der "Bunten Revolution" in Mazedonien von 2016 ist sie ein weiteres starkes Signal für den gesamten Westbalkan - und auch für die Europäische Union. Es ist ein Signal, dass die meisten Wähler ihrer korrupten Herrscher müde sind, die seit Jahren als vermeintlich gute Partner Brüssels gelten. Gegen sie gingen zu Jahresanfang in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Serbien Zehntausende auf die Straße - erfolglos. Kosovo war nicht Teil dieses kurzen "Frühlings auf dem Balkan". Doch jetzt haben seine Bürger Korruption und Autokratie einfach abgewählt.