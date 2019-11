Kriegsverbrechen im Kongo Rebellenchef Ntaganda muss 30 Jahre in Haft

Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag hat den ehemaligen Milizenführer und früheren General der kongolesischen Armee Bosco Ntaganda wegen Kriegsverbrechen zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt.

Bereits im Juli hatten die Richter den einstigen Kriegsherrn in allen 18 Anklagepunkten für schuldig befunden - darunter erstmals auch sexuelle Gewalt als Kriegswaffe im Kongo.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Ntaganda - der sich selbst "Terminator" nannte - in den Jahren 2002 und 2003 in der Demokratischen Republik Kongo Massaker an Zivilisten verübt hat. Außerdem sei er für die sexuelle Versklavung von Kindern verantwortlich gewesen, sagte der Vorsitzende Richter Robert Fremr aus Tschechien.

Des Weiteren wurde der heute 46-Jährige des Mordes, der Vergewaltigung und des Einsatzes von Kindersoldaten für schuldig befunden. Nach Überzeugung des Gerichts fungierte Ntaganda als einer der Hauptführer der Rebellengruppe "Patriotische Kräfte für die Befreiung des Kongos".

Ntaganda war 1994 aus seiner Heimat Ruanda vor dem Völkermord in den benachbarten Kongo geflohen. Dort schloss er sich in einem Flüchtlingslager der Ruanda Patriotic Front (RPF) des heutigen ruandischen Staatschefs Paul Kagame an, die den Völkermord in Ruanda nach drei Monaten beenden.

Anschließend nahm Ntaganda erst als Soldat, später als Kommandierender ab Mitte der 1990er-Jahre an zwei Kongo-Kriegen teil. Dort legte er sich ab 2002 als Stabschef der Miliz CNDP wegen seiner Grausamkeit den Kampfnamen "Terminator" zu. 2009 stürzte Ntaganda den berüchtigten Rebellenchef Laurent Nkundaund setzte sich selbst an die Spitze der CNDP, ehe er sie für einige Jahre mit der kongolesischen Nationalarmee verschmolz.

AP/dpa Bosco Ntaganda, 2010 als kongolesischer General, seit 2006 zur Fahndung ausgeschrieben

Ntaganda soll zeitweilig die Unterstützung des ruandischen Präsidenten Kagame genossen haben. 2013 hatte sich der "Terminator" nach sieben Jahren auf der Flucht selbst gestellt und seine Unschuld beteuert. "Ich bin ein Revolutionär, kein Verbrecher", hatte er im Jahr 2018 in seinem Schlusswort den Richtern erklärt.

Für den ICC war die Verurteilung ein dringend benötigter Erfolg: Es ist erst die dritte Verurteilung wegen Kriegsverbrechen in der 17-jährigen Geschichte des Gerichts. Ntaganda hat nun 30 Tage Zeit, um Berufung gegen den Richterspruch einzulegen.