Krimkrise Russland gibt drei ukrainische Militärschiffe zurück

Russland hat drei in der Meerenge von Kertsch beschlagnahmte ukrainische Militärschiffe zurückgegeben. Am Montagvormittag bestätigten ukrainische Behörden eine entsprechende Meldung des russischen Außenministeriums.

Die Boote waren vor einem Jahr in der Meerenge zwischen Russland und der Halbinsel Krim festgesetzt worden. Es hatte sich um ein Transportschiff und zwei Kanonenboote gehandelt. Der Zwischenfall galt als Eskalation in der Krimkrise. Russland hatte die zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim 2014 annektiert.

Vor der Rückgabe der Schiffe hatten russische Quellen gemeldet, dass Moskau entschieden hätte, die Boote an die Ukraine zu übergeben. Die 24 Marinesoldaten, die bei dem Vorfall an Bord der drei Schiffe waren und in Untersuchungshaft kamen, waren zunächst wegen illegalem Grenzübertritt angeklagt worden. Im September kamen sie jedoch im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und der Ukraine frei.

Unterdessen kündigte der Kreml laut der Nachrichtenagentur Reuters an, dass ein geplanter Gipfel zum Ukrainekonflikt, an dem neben Vertretern der beiden Konfliktparteien auch Deutschland und Frankreich teilnehmen sollen, noch in diesem Jahr stattfinden soll. Frankreich hatte am Freitag angekündigt, dass der sogenannte Normandie-Gipfel am 9. Dezember in Paris stattfinden solle, Moskau hatte das allerdings nicht bestätigt.

Russland dämpfte allerdings bereits die Erwartungen an den Gipfel. "Lassen Sie uns die Erwartungen nicht zu hoch stecken, um am Ende nicht enttäuscht zu sein", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag. Zugleich sollten die Hoffnungen nicht zu gering sein, dass die Vorbereitungen am Ende Ergebnisse bringen, meinte er. Präsident Wladimir Putin werde zur Vorbereitung des Pariser Treffens noch ein telefonisches Gespräch führen.

Im so bezeichneten Normandie-Format setzen sich die Präsidenten Frankreichs, Russlands und der Ukraine sowie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für die Realisierung des Friedensplans zum Krieg im Donbass ein.

In den Regionen Luhansk und Donezk kämpfen seit mehr als fünf Jahren ukrainische Regierungstruppen und von Russland unterstützte Separatisten gegeneinander. Rund 13.000 Menschen sind nach Uno-Schätzungen in dem Krieg ums Leben gekommen.