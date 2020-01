Milanovic neuer Präsident in Kroatien "Normal" gewinnt

Er verspricht, ein "Präsident mit Charakter" zu sein. Er wirbt für einen "zeitgemäßen Patriotismus", für eine Mischung aus Tradition und Modernität. Er tritt für eine "grüne statt für eine graue Wirtschaft" ein und will gegen die Verjährung von Korruptionsfällen angehen. Sein meistbenutztes Wort im Wahlkampf: "normal".

Nun hat "normal" gewonnen: Zoran Milanovic, 53, Jurist, Sozialdemokrat und ehemaliger Premierminister, siegte am Sonntag in der Stichwahl um das Amt des kroatischen Präsidenten. Er bezwang die rechtsnationale Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic relativ knapp mit 52,7 Prozent. "Kolinda", wie die bisherige Staatschefin in Kroatien nur genannt wird, erhielt 47,3 Prozent.

Populisten sind nicht überall in Osteuropa auf dem Vormarsch

Es ist ein Wahlergebnis mit hoher Symbolkraft - für Kroatien, aber auch für Europa. Es ist ein Signal, dass Populisten im Osten der Europäischen Union nicht uneingeschränkt auf dem Vormarsch sind:

In der Slowakei wählten die Bürger im März vergangenen Jahres mit Zuzana Caputova die Kandidatin einer Mitte-Links-Bürgerrechtspartei zur Staatspräsidentin.

In Ungarn konnte die Opposition bei den Lokalwahl im Oktober erstmals seit vielen Jahren bedeutende Siege gegen Orbáns Partei Fidesz erzielen.

Und Ende November gewann bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien der Liberale Klaus Johannis gegen die Kandidatin der nationalistischen Wendekommunisten.

Milanovic repräsentiert jedoch nur eine relative Mehrheit der kroatischen Wähler. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte der Rechtsaußen-Sänger und Anti-Establishment-Kandidat Miroslav Skoro fast 25 Prozent bekommen. Viele seiner Wähler dürften am Sonntag zuhause geblieben sein.

Kein klassischer Sozialdemokrat und konfrontativer Außenpolitiker

Auch Sozialdemokrat ist Milanovic nur mit einigen Vorzeichen. Als Premier betrieb er von 2011 bis 2015 ein harte ökonomische Sanierungspolitik, die dem Land zwar makroökonomisch half, aber auch sozialen Kahlschlag deutete. Außenpolitisch agierte er damals häufig konfrontativ, vor allem gegenüber den Nachbarländern Serbien und Slowenien.

Eine bessere Aufarbeitung der kroatischen Kriegsverbrechen während des Jugoslawienkrieges war und ist von ihm nicht zu erwarten. Allerdings setzte er in der Vergangenheit mitunter wichtige Signale gegen die Diskriminierung von Serben in Kroatien - vor dem Hintergrund der in jüngster Zeit zunehmenden Gewaltattacken auf Serben eine gute Nachricht für die größte Minderheit im Land.

"Keine anrührenden Geschichten über Gemeinschaftlichkeit"

Persönlich gilt Milanovic als kühl, abweisend und mitunter hart. Einen Eindruck davon vermittelte er auch am Sonntagabend während seiner Siegesrede. "Von mir wird man keine anrührenden Geschichten über Gemeinschaftlichkeit hören", sagte er da etwa.

Das Präsidentenamt ist in Kroatien, ähnlich wie in Deutschland, eher mit repräsentativen Vollmachten verbunden. Durch die Direktwahl besitzt die Stimme des Präsidenten im Land zwar ein großes Gewicht.

Das Staatsoberhaupt hat außerdem einen gewissen Gestaltungsspielraum in der Außenpolitik. Dennoch wird Milanovic viele seiner Versprechen nicht einhalten können, wenn er nicht eine Regierung auf seiner Seite hat.

Präsidentschaftswahl als politischer Stimmungstest

Das ist derzeit nicht Fall. In Kroatien regiert seit 2016 die rechtsnationale "Kroatische Demokratische Gemeinschaft" (HDZ) unter Premier Andrej Plenkovic. Allerdings stehen im Herbst Parlamentswahlen an.

Dafür war die Präsidentenwahl am Sonntag ein wichtiger Stimmungstest - kroatische Politologen haben sie vielfach auch als Votum über die HDZ-Regierung bezeichnet.

Die Partei des Staatsgründers Franjo Tudjman durchlebt seit langem innere Machtkämpfe zwischen gemäßigten und klar rechten Kräften. Außerdem haften ihr zahlreiche Korruptionsaffären an. Letzteres gilt allerdings auch für Milanovics Sozialdemokratische Partei (SDP). Daher ist ein Trend für die Parlamentswahl noch längst nicht absehbar.

"Zeigen wir, dass die Machtübergabe zivilisiert ablaufen kann"

Angesichts eines erneut zu erwartenden sehr schmutzigen Wahlkampfes für diesen Urnengang setzten die beiden Kontrahenten der Präsidentschaftswahl am Sonntag immerhin ein wichtiges Zeichen für ein bessere politische Kultur.

Als sie sich in ihren Reden jeweils bei dem anderen bedankten, buhten und pfiffen die Zuhörer. Beide mahnten ihr Publikum umgehend: "Bitte nicht", sagte Grabar-Kitarovic, "zeigen wir, dass die Machtübergabe zivilisiert ablaufen kann." Und auch Milanovic wurde vor seinen Anhängern streng: "Nein, nein, nein", rief er den Pfeifenden entgegen. "So etwas machen wir nicht!"