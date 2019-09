Afghanistan Taliban-Offensive auf Kunduz wurde zurückgedrängt

Afghanische Sicherheitskräfte haben einen Angriff der Taliban auf Kunduz abgewehrt. Die Offensive konnte dank der Unterstützung der US-Streitkräfte aufgehalten werden, wie das afghanische Innenministerium mitteilte.

Die Kämpfer der radikalislamischen Taliban hatten ihren Angriff in der Nacht zum Samstag begonnen und im Laufe des Tages wichtige Punkte der nordafghanischen Provinzhauptstadt eingenommen, darunter das Provinzkrankenhaus, die Zentrale der Elektrizitätsversorgung und den dritten Polizeibezirk der Stadt.

Laut Einsatzkommando der Bundeswehr seien bei den Angriffen auch acht Geschosse auf das bei Kunduz gelegene Camp Pamir abgefeuert worden, wo deutsche Soldaten stationiert sind. Vier der Geschosse seien im Lager eingeschlagen. Bundeswehrsoldaten seien dabei nicht verletzt worden. Derzeit befänden sich "80 deutsche Kräfte" im Camp Pamir.

Die Lage in Kunduz soll sich normalisiert haben

Um die Offensive aufzuhalten, flogen afghanische Luftstreitkräfte mindestens fünf Angriffe gegen die Taliban. Auch die US-Luftwaffe brach zu Einsätzen auf. Nach Angaben des afghanischen Innenministeriums wurden die Taliban in stundenlangen Gefechten zurückgeschlagen. Die Stadt Kunduz sei nun frei von Kämpfern der Miliz, so Sprecher Nasrat Rahimi. Die Lage in der Stadt habe sich normalisiert.

Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid bestritt diese Darstellung. Die Angaben der afghanischen Regierung seien "Propaganda" und "nicht wahr", sagte er zu Journalisten. Die Taliban würden ihre Positionen in Kunduz weiter halten.

Trotz der militärischen Auseinandersetzungen vom Wochenende stehen die USA und die Islamistenmiliz an der "Schwelle" eines Friedensabkommens, wie der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, erklärte. Die Vereinbarung werde die Gewalt reduzieren und den Afghanen die "Tür zur Aushandlung eines ehrenwerten und nachhaltigen Friedens öffnen". Der US-Diplomat kündigte zudem an, im Laufe des Tages zu "Beratungen" nach Kabul zu reisen.

Die USA, die vor fast 18 Jahren in Afghanistan einmarschiert waren, verhandeln seit einem Jahr mit den Taliban über ein Ende des Konflikts. Ein Sprecher von Afghanistans Präsident Aschraf Ghani erklärte, der Taliban-Angriff auf Kunduz zeige, dass die Miliz "nicht an die von den USA und Afghanistans Regierung angebotene Chance auf Frieden glaubt".