Nato Lettland verteidigt deutsche Verteidigungsausgaben gegen US-Kritik

US-Präsident Donald Trump kritisiert immer wieder, dass Deutschland zu wenig für die Verteidigung ausgebe. Lettlands Ministerpräsident Krisjanis Karins hat den Kurs Deutschlands bei den Verteidigungsausgaben nun gegen die Kritik aus den USA verteidigt. Bei der Bewertung des deutschen Militäretats müsse immer auch die Geschichte des Landes berücksichtigt werden, sagte der Regierungschef des baltischen EU- und Nato-Mitgliedstaats bei einem Besuch in Washington. Dies meldete die lettische Nachrichtenagentur Leta.

"Die Deutschen sind mit einem starken Schuldgefühl aufgewachsen - mit der Schuld, zwei Weltkriege ausgelöst zu haben. Und diese Schuld ist kombiniert mit einer völligen Abneigung gegen militärische Macht", sagte Karins bei einer Diskussion der Denkfabrik Atlantic Council. Auch wenn in Deutschland "diese historische Erinnerung" abnehme, sei sie weiter "viel aktiver" als in anderen Ländern - besonders in den Köpfen der gegenwärtigen Politiker.

Nach Ansicht von Karins dürfe der Blick nicht nur auf die Militärausgaben verengt werden. "Die Deutschen geben verdammt viel Geld für Entwicklungshilfe aus. Die Deutschen sind sicher nicht abgeneigt, Geld auszugeben", sagte der lettische Regierungschef, der selbst in den USA geboren wurde.

Zuletzt waren die Ausgaben der Nato-Partner insgesamt gestiegen: Im Jahr 2019 werden die Verteidigungsausgaben der europäischen Bündnispartner und Kanadas nach ersten Schätzungen um 3,9 Prozent wachsen. Damit würden die Ausgaben bereits im fünften Jahr in Folge steigen. Einen großen Teil der erhöhten Ausgaben in diesem Jahr trägt Deutschland bei. Die Bundesregierung hatte der Nato zuletzt den größten Anstieg der Verteidigungsausgaben seit Jahrzehnten gemeldet.