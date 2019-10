Nach Verhandlungen mit Demonstranten In Beirut kehrt teilweise Normalität zurück

Die Wirtschaft des Libanon steckt in einer schweren Krise. Die Züge fahren nicht mehr, die Bankautomaten streikten, dann weigerten sich Banken, Kontoinhabern mehr als 1000 Dollar auszuzahlen. Am 17. Oktober schließlich verkündete die Regierung in Beirut, eine Steuer auf WhatsApp-Anrufe zu erheben. Daran entzündeten sich die ersten landesweiten Proteste seit über einem Jahrzehnt. Nun aber ist etwas Normalität in der Hauptstadt Beirut eingekehrt.

Nach Verhandlungen mit den Demonstranten öffneten Soldaten und Polizisten laut Augenzeugen wichtige Zufahrtsstraßen. Geschäfte in der Innenstadt öffneten ebenfalls wieder und auch Bankangestellte kehrten zur Arbeit zurück. Die Bankfilialen sollten aber vorerst nicht für Kunden öffnen; auch Schulen blieben noch geschlossen.

"Die Revolution muss weitergehen"

Zu vereinzelten Protesten kam es am auch in der zweitgrößten Stadt Tripoli im Norden des Landes. Die Armee setzte dort Augenzeugen zufolge Tränengas gegen Demonstranten ein, die eine Hauptstraße in der Küstenstadt blockieren wollten. Mindestens drei Menschen wurden dem libanesischen Roten Kreuz zufolge verletzt. In der Hafenstadt Sidon im Süden weigerten sich einige Menschen, die Straße vor Bildung einer neuen Regierung zu verlassen. "Die Revolution muss weitergehen", riefen Demonstranten in Tripoli.

Ministerpräsident Saad Hariri war unter dem Druck der Proteste vor wenigen Tagen zurückgetreten. Die Demonstranten werfen ihm und seiner Regierung unter anderem vor, Reformen verschleppt und Staatsgeld verschwendet zu haben. Viele feierten den Rücktritt und zogen ab. Andere warnten, den Druck aufrechtzuerhalten. Straßen würden erneut blockiert, wenn Präsident Michael Aoun nicht rasch eine neue Regierung bilden würde, sagte eine Demonstrantin.

Hariri hatte sein Rücktrittsgesuch am Dienstag bei Aoun eingereicht. Erst wenn er Hariris Rücktritt annimmt, kann Aoun Beratungen mit den Blöcken im Parlament über einen Nachfolger beginnen.