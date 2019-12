Proteste im Libanon Ein Land wacht auf

The Grand Factory ist eigentlich ein Nachtclub in Beirut, von dem aus man auf den Hafen und das Meer blickt. DJs wie Sven Väth legen hier auf, in diesem Jahr wurde der Club von einem Szene-Magazin zu den 100 besten der Welt gewählt.

Seit einigen Wochen ist The Grand Factory jedoch zugleich Ort für politische Statements. Gäste tanzen zu Electro, werfen ihre Hände in die Luft und skandieren: "Thawra, Thawra". Das ist arabisch für "Revolution" - und seit dem 17. Oktober die Losung von Tausenden, die sich an den Massenprotesten gegen die politische Führung beteiligen.

Karte

Vielen Demonstranten geht es um das Ende des Konfessionssystems im Libanon. Die alte Ordnung garantierten bislang allen 18 anerkannten Glaubensrichtungen in dem Land Rechte und politische Mitsprache, begünstigte jedoch auch Korruption. Sie anzutasten, war ein Tabu.

Clubbetreiber Wassim Bou Malham

"Wir hatten früher ein Schild an unsere Tür, auf dem stand: "Hier drinnen keine politischen Diskussionen!", erzählt Wassim Bou Malham, Mitbesitzer des The Grand Factory. Der Club sei immer "ein Rückzugsort" gewesen.

Malham, 33, betont, dass sein Unternehmen noch immer "auf keiner Seite" stehe. Gleichzeitig ist er begeistert von dem Aufstand. "Wir haben zum ersten Mal als Volk eine gemeinsame Sprache gefunden", sagt er. Malham und seine Co-Eigentümer, das DJ-Paar Jade und Tala, unterstützen die Proteste aktiv: "Wir bezahlen unsere Angestellten auch dann, wenn sie auf der Straße sind."

Wegen der Wirtschaftskrise und dem möglichen Kollaps des Finanzsystems können die Clubbetreiber "nur noch von Woche zu Woche" planen. Trotz dieser existenziellen Sorgen protestiert Malham auch selbst, sprach zum Beispiel bei einer Kundgebung vor dem Gebäude des Stromversorgers über die revolutionäre Kraft von Kunst und Kultur.

"Wir haben uns nicht bemüht, wir waren zynisch"

Zuletzt hatte er sich vor 15 Jahren bei einer politischen Stiftung engagiert, sich dann aber "aus Frust über die Verlogenheit des Systems" zurückgezogen und danach mehrere Jahre in der Werbebranche gearbeitet. "Wir hatten vergessen, wie wichtig es ist, mit Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft zusammen zu sein", sagt er jetzt über das kollektive Erwachen der nach dem Bürgerkrieg erwachsen gewordenen Generation.

Thore Schröder Demonstrant Mouin Jaber: Plötzlich politisch.

Zu ihr gehört Mouin Jaber. Der 29-Jährige ist der Sohn des berühmten Musikmanagers Ali Jaber. Er bereitete sich gerade auf die Examen für US-Colleges vor, als die Proteste in Beirut begannen. Wie viele andere auch wurde er im Schnelldurchlauf politisiert. "Ich war bei einem Vortrag, der mich wahnsinnig wütend gemacht hat auf das System, in dem wir leben", erzählt er. Natürlich hätte man vieles auch viel früher erfahren können. "Aber wir haben uns nicht bemüht, wir waren zynisch."

Thore Schröder Influencerin Hiba Dandaschli: Live-Videos von großen Demonstrationen

Auch die Influencerin Hiba Dandaschli - als @whatworksforhiba mit über 23.000 Followern bei Instagram - gehört zu den privilegierten Protestlern. Sie hatte sich bereits in der Vergangenheit für Frauenrechte eingesetzt. Ihr großes politisches Erwachen vollzog sich aber erst im Oktober. Seit Beginn der Rebellion ist Hiba Dandaschli bei großen Demonstrationen und Parlamentsblockaden dabei, sie ist zudem fast pausenlos online, manchmal bis zu 14 Stunden täglich. Bei Instagram berichtet Hiba Dandaschli in Live-Videos von der Straße oder beantwortet Fragen von Followern. "So kann ich die Libanesen, die nicht im Land sind, motivieren."

Die Jugend im Libanon habe drei Möglichkeiten, analysierte Aya Schamseddine, Fellow bei dem libanesischen Think-Tank Synaps, bereits 2018: Das Land verlassen, einer Partei beitreten oder sich in einer persönlichen Blase von der Realität abkapseln.

Die Blase ist für viele junge Libanesen geplatzt. Zu diesem Prozess gehört offenbar auch, dass einige von ihnen nun im Nachtclub "Thawra" Parolen skandieren. Wassim Bou Malham findet: "So zeigen die Leute doch bloß, dass sie das Schicksal ihrer Heimat berührt."