Fragwürdige Zuwendung Libanons Premier zahlte 16 Millionen Dollar an Bikini-Model

16 Millionen Dollar soll Libanons Premierminister Saad Hariri einem südafrikanischen Model überwiesen haben. Das berichtet die "New York Times" in Berufung auf Gerichtsunterlagen, die der Zeitung vorliegen. Das Model, Candice van der Merwe, musste darin offenlegen, woher die Millionen auf ihrem Konto plötzlich kamen. Laut der Unterlagen hatte sie zuvor mit Werbung für Energy-Drinks und Kalenderfotos in Bademode ein Jahreseinkommen von maximal 5400 Dollar generiert.

Die Überweisung des Geldes ist weder im Libanon noch in Südafrika rechtswidrig, allerdings kommt die Enthüllung für Hariri zur Unzeit: Dem hoch verschuldeten Libanon droht ein Staatsbankrott. Erst letzten Monat hatte der Premierminister angekündigt, einen "Wirtschaftsnotstand" auszurufen und harte Sparmaßnahmen verabschieden zu wollen. Schon da rechnete Hariri mit Protesten aus der Bevölkerung.

Nun könnte die Wut der Bürger über den Sparkurs noch heftiger ausfallen. Der Libanon gehört zu den Ländern mit der höchsten sozialen Ungleichheit der Welt. Immer mehr Libanesen leben in Armut - derzeit fast ein Drittel der Bevölkerung. Gleichzeitig gibt es einige wenige Milliardäre wie Hariri, dessen Vermögen zuletzt auf 1,5 Milliarden Dollar geschätzt wurde.

Model van der Merwe gab an, Hariri auf den Seychellen kennengelernt zu haben. Sie fing 2012 als 19-Jährige an, dort in einem exklusiven Resort zu arbeiten, dem "Plantation Club". In ihrer eidesstattlichen Versicherung erklärte sie, dass die Anlage von "einigen der reichsten Individuen der Welt" besucht werde. "Es ist eine Art Spielplatz für die Superreichen, auf dem sie sich in absoluter Privatsphäre entspannen können." Dazu würden Models von Agenturen aus aller Welt eingeflogen, "um dem Ressort Glamour und Exklusivität zu verleihen".

Gabe eines "extrem reichen Gentleman aus dem Nahen Osten"

Sie habe sich im "Plantation Club" in Hariri verliebt, sagte van der Merwe vor Gericht. 2013 schrieb sie dem libanesischem Unternehmer, der seit Jahren in der Politik aktiv ist, in einer E-Mail "Ich liebe Dich, mein Saad", dazu gab sie ihre Kontodaten an. Wenig später gingen auf ihrem Konto 15.299.965 Dollar von einer libanesischen Bank ein. Sie kaufte davon Häuser im Wert von über 10 Millionen Dollar und gab der Immobilienfirma ihres Vaters einen Kredit über 2,7 Millionen Dollar. Doch dann schaltete sich Südafrikas Steuerbehörde ein.

Als Geschenk, ohne Gegenleistung, wäre die Überweisung in Südafrika steuerfrei. Darauf beharrt das Model. Van der Merwes Anwälte gaben an, das Geld sei die Gabe eines "extrem reichen Gentleman aus dem Nahen Osten" gewesen. Doch die Steuerbehörde hielt dies für unwahrscheinlich. Die Finanzermittler mutmaßten, dass für das Geld Gegenleistungen erbracht worden seien oder es eigentlich für die Immobilienfirma von van der Merwes Vater bestimmt gewesen sei. Die Behörde verlangte eine Steuernachzahlung und ließ das Vermögen der jungen Frau vorübergehend einfrieren. Daraufhin überwies Hariri ihr noch einmal eine Million Dollar, um für ihre Lebenskosten und das Gerichtsverfahren aufzukommen.

Hariri war zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder libanesischer Premierminister - er war zwischen 2009 und 2011 im Amt und übernahm den Regierungsposten 2016 erneut. Als er van der Merwe angeblich kennenlernte, war er Chef der damaligen sunnitischen Oppositionspartei, verheirateter Vater von drei Kindern und in leitender Funktion bei verschiedenen Unternehmen tätig, unter anderem bei Saudi Oger, der Immobilienfirma der Hariri-Familie. Sein Vater, der 2005 ermordete Rafiq al-Hariri, hatte die Firma übernommen und dank Bauaufträgen der saudischen Königsfamilie zu einem Milliarden-Imperium aufgebaut.

Die US-Regierung macht zunehmend Druck

Doch zwischen den Hariris und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman kam es 2017 zum Bruch. Saudi Oger musste geschlossen werden. Seitdem muss Hariri offenbar sparen: Am 18. September kündigte er an, "schweren Herzens" seinen Fernsehsender im Libanon zu schließen. Seine Medien galten als politisches Gegengewicht zum Sender der libanesischen Hisbollah, mit der Hariri derzeit eine Koalitionsregierung führt.

Die US-Regierung macht allerdings zunehmend Druck auf den Premier, sich von der schiitischen Miliz zu distanzieren. Die USA stufen die mit Iran verbündete Gruppe als Terrororganisation ein.

Überraschend griffen die der Hisbollah nahestehenden Medien im Libanon die Enthüllung über Hariris "Geschenk" bisher kaum auf. Eine Zeitung mutmaßte jedoch, der Bericht der "New York Times" sei politisch motiviert, um Hariri zum Rücktritt zu zwingen und seine Koalitionsregierung zu beenden.

In Südafrika konnten sich van der Merwe und die Steuerbehörde 2016 auf einen Kompromiss einigen. Doch daran wollte sich das Model danach offenbar nicht mehr halten: Im Januar dieses Jahres verklagte sie Südafrika auf Schadensersatz - so wurde der Name des "extrem reichen Gentleman aus dem Nahen Osten" vor Gericht auf einmal publik. In ihrer Klage argumentierte van der Merwe, dass die Ermittlungen der Behörden dazu geführt hätten, dass ihre Karriere zerstört wurde und die Beziehung zu Hariri in die Brüche ging.

"Die Beziehung der Klägerin zu Herrn Hariri wurde beendet, was im Verlust finanzieller Vorteile resultierte, die ihr angefallen wären, wenn die Beziehung ohne Außeneinmischung hätte weiter bestehen können", hieß es in der Klageschrift. Die Anwälte des Models forderten 65 Millionen Dollar.

Die Klage wurde vergangenen Monat abgewiesen.