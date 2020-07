Stellvertreterkrieg in Libyen Wann wird die rote Linie überschritten?

Der internationale Machtkampf in Libyen eskaliert zusehends: Ägypten droht nun mit einem Einmarsch in das ölreiche Nachbarland, in dem bereits die türkische Armee aktiv ist. Europa sieht tatenlos zu.

Eine Analyse von Raniah Salloum