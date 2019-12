Internationaler Stellvertreterkrieg Deutsche Oppositionspolitiker verlangen klare EU-Position zu Libyen

Nach der Ankündigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Truppen nach Libyen entsenden zu wollen, haben deutsche Politiker Einigkeit von der Europäischen Union gefordert. "Russland und die Türkei versuchen, die europäische Nachbarschaft in ihrem Sinne zu gestalten", sagte der FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Die Uneinigkeit der EU im Libyen-Konflikt - allen voran Frankreichs und Italiens - führt dazu, dass andere Entscheidungen treffen, die unsere Sicherheit und unsere Interessen unmittelbar betreffen", sagte Lambsdorff. Er forderte den EU-Außenministerrat zu einem baldigen Treffen auf, "um eine europäische Strategie für Libyen zu finden".

Auch der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour kritisierte die Untätigkeit der EU. "Mit ihrer Uneinigkeit haben die Europäer nicht nur Zeit verloren, sondern auch an Einfluss - den üben nun andere aus", sagte er. Seiner Meinung nach kommen Friedensbemühungen aus Deutschland zu spät.

Türkei darf militärische Ausbilder und Berater schicken

In Libyen tobt seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg. Dabei konkurrieren die von der Uno anerkannte Einheitsregierung von Fajis al-Sarradsch und der mächtige General Chalifa Haftar um die Macht. Haftars selbsternannte Libysche Nationalarmee (LNA) versucht seit April, die Hauptstadt Tripolis einzunehmen. Während die Türkei Al-Sarradsch unterstützt, stehen hinter Haftar unter anderem Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch Russland soll den General unterstützen.

Ende November hatten die Türkei und die in Tripolis sitzende libysche Regierung ein Abkommen zur Sicherheits- und Militärkooperation geschlossen. Das erlaubt es der Türkei laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, militärische Ausbilder und Berater zu schicken. Erdogan will sich Anfang Januar die Erlaubnis zur Entsendung von Soldaten vom Parlament holen. Um welche Art Truppen es geht, ist unklar.

Bundesregierung bemüht sich um internationale Libyen-Konferenz

In der EU sorgt das Thema Libyen immer wieder für Streit. So gibt es Vorwürfe gegen Frankreich, Haftar zu unterstützen. Deutschland bemüht sich derzeit, eine internationale Libyen-Konferenz in Berlin auf die Beine zu stellen. Die Teilnehmerliste steht noch nicht fest. Erdogan ließ seine Teilnahme zuletzt offen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will einem unbestätigten Medienbericht nach im Januar zu Gesprächen mit Erdogan nach Ankara reisen.