Angela Merkel hat den libyschen Regierungschef Fajes al-Sarraj im Kanzleramt empfangen. Ein Schwerpunkt des Treffens, an dem auch Außenminister Heiko Maas teilnahm, war die Lage in dem nordafrikanischen Krisenstaat. Außenminister Heiko Maas forderte nach dem Meinungsaustausch einen "sofortigen Waffenstillstand" Libyen und Merkel eine Rückkehr zu einem politischen Prozess unter dem Schirm der Vereinten Nationen.

Al-Sarraj war nach Europa gereist, weil der Konflikt in Libyenzwischen Truppen des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar und der international anerkannten Regierung zunehmend eskaliert. Seit dem Sturz des Dikators Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 herrscht in Libyen Chaos, die Regierung hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle.

Konflikt in Libyen

Anfang hatte Haftar eine Offensive auf die libysche Hauptstadt und den Regierungssitz Tripolis gestartet. Nach Anfgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind bei den Kämpfen bisher fast 400 Menschen getötet worden. Mehr als 40.000 seien nach Angaben der Uno vertrieben worden. Die Kanzlerin appelliere an beide Seiten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

"Jetzt ist es an allen Seiten, einen sofortigen Waffenstillstand zu erreichen, wie @GhassanSalame es gefordert hat, gerade mit Blick auf den Fastenmonat Ramadan. Das Leid der Bevölkerung muss ein Ende haben." Außenminister @HeikoMaas in Berlin https://t.co/zKvUtAT3eC — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 7. Mai 2019

"Das Leid der Bevölkerung muss ein Ende haben", zitierte der Twitteraccount des Auswärtigen Amts Maas nach dem Treffen. "Es kommt jetzt darauf an, eine weitere Eskalation der Gewalt in Libyen zu verhindern und den Boden für die Rückkehr zum politischen Prozess zu ebnen."

Treffen mit Italiens Regierungschef

Zuvor hatte al-Sarraj in Italien bereits den italienischen Regierungschef Guiseppe Conte getroffen. Conte erklärte nach dem Spiel, dass es "keine militärische Lösung" gebe, die die Stabilisierung Libyens garantieren könne. Eine solche "würde in jedem Fall auf Kosten von Menschenleben gehen", warnte er. Der italienische Regierungschef hatte jedoch deutlich gemacht, dass er demnächst auch Haftar treffen wolle.

Vor dem Treffen mit Merkel hatte al-Sarraj bereits Italiens Regierungschef Conte getroffen.

Auch die die Vereinten Nationen hatten die Konfliktparteien zu einer Feuerpause aufgerufen. Vor dem Beginn des islamischen Fastenmonats, der am Montag begann, appellierte die Uno-Mission in dem Krisenstaat an beide Seiten, eine "humanitäre Waffenruhe" von einer Woche einzuhalten. Der Waffenstillstand, der anschließend verlängert werden könne, entspreche dem Geist des am Montag beginnenden Fastenmonats.