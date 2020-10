Fischer nach Libyen verschleppt Ein sizilianisches Dorf kämpft um seine Männer

18 sizilianische Fischer sitzen in Libyen in Haft. Milizienführer Haftar fordert im Gegenzug die Freilassung von Libyern, die in Italien wegen Menschenschmuggels verurteilt wurden. Nun bezieht sogar der Papst Stellung.

Aus Sizilien berichten Alessandro Puglia und Maria Stöhr