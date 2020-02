Durchsetzung des Waffenembargos Österreichs Außenminister will EU-Grenzbeamte nach Libyen schicken

Trotz eines Embargos liefern externe Unterstützer Waffen an die Konfliktparteien in Libyen. Um dagegen vorzugehen, will der österreichische Außenminister Schallenberg EU-Beamte in dem Bürgerkriegsland einsetzen.