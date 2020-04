Krieg in Libyen Granathagel oder Covid-19

Die Truppen der Einheitsregierung sind mit türkischer Unterstützung auf dem Vormarsch. General Haftar greift Tripolis deswegen um so heftiger an. Selbst in dem Bürgerkriegsland geht die Angst vor dem Coronavirus um.

Mirco Keilberth und Fritz Schaap Von