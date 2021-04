Ngozi Erondu, Jahrgang 1983, hat als Epidemiologin mit zahlreichen afrikanischen und asiatischen Regierungen zusammengearbeitet, um Infektionsausbrüche besser kontrollieren zu können. Sie war unter anderem während der Ebola-Epidemie in Guinea im Einsatz. Die nigerianisch-amerikanische Wissenschaftlerin ist Stipendiatin des O'Neill-Instituts in Georgetown und Fellow am Chatham House mit Sitz in London.

Foto: Ngozi Erondu